Carolina Bubbico · Vocàlia Tour 2026
|Data
|Città
|Biglietti
|4 lug 2026
|Alberobello (BA)
Locus Festival
|Gratuito
|26 lug 2026
|Casamassella (LE)
Caloma Festival
|Gratuito
|12 ago 2026
|Sulmona (AQ)
Muntagninjazz Festival, Cortile di Palazzo San Francesco
|Da definire
|24 ott 2026
|Gradisca d’Isonzo (GO)
Teatro Nuovo Comunale, Jazz&Wine of Peace 2026, ore 18
|Da definire
|27 nov 2026
|Monaco di Baviera, Germania
Unterfahrt
|Estero
|28 nov 2026
|Aalen, Germania
The Room
|Estero
|29 nov 2026
|Berlino, Germania
A-Trane
|Estero
|30 nov 2026
|Amburgo, Germania
Nica Jazz Club
|Estero
|1 dic 2026
|Leverkusen, Germania
Scala
|Estero
|2 dic 2026
|Helmbrechts/Bayreuth, Germania
Textilmuseum
|Estero
|5 dic 2026
|Taranto
Spazioporto
|Da definire