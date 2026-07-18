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Oriana Meo
Caporedattore
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Carolina Bubbico, il Vocàlia Tour attraversa festival, teatri e jazz club

Undici concerti tra Italia e Germania per presentare dal vivo Vocàlia, il quarto album di Carolina Bubbico.

Tour di Oriana Meo
Carolina Bubbico nel materiale promozionale del Vocàlia Tour 2026
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Carolina Bubbico · Vocàlia Tour 2026
Data Città Biglietti
4 lug 2026 Alberobello (BA)
Locus Festival		 Gratuito
26 lug 2026 Casamassella (LE)
Caloma Festival		 Gratuito
12 ago 2026 Sulmona (AQ)
Muntagninjazz Festival, Cortile di Palazzo San Francesco		 Da definire
24 ott 2026 Gradisca d’Isonzo (GO)
Teatro Nuovo Comunale, Jazz&Wine of Peace 2026, ore 18		 Da definire
27 nov 2026 Monaco di Baviera, Germania
Unterfahrt		 Estero
28 nov 2026 Aalen, Germania
The Room		 Estero
29 nov 2026 Berlino, Germania
A-Trane		 Estero
30 nov 2026 Amburgo, Germania
Nica Jazz Club		 Estero
1 dic 2026 Leverkusen, Germania
Scala		 Estero
2 dic 2026 Helmbrechts/Bayreuth, Germania
Textilmuseum		 Estero
5 dic 2026 Taranto
Spazioporto		 Da definire

All Music Italia

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