Davide “Boosta” Dileo porterà PIANORAMA dal disco al palco con un tour di quattro concerti nel 2026. Le date partiranno il 1° novembre da Roma e proseguiranno tra Torino, Forlì e Milano, con un live costruito sul dialogo tra pianoforte ed elettronica.

Il tour, prodotto da Ponderosa Music&Art, segue l’uscita di PIANORAMA, il nuovo album strumentale disponibile dal 9 ottobre per Torino Recording Club con distribuzione Epic/Sony Music.

Prima della partenza del tour, Boosta presenterà il disco dal vivo il 9 ottobre a BASE Milano, nell’ambito di FAROUT Live Arts Festival – Le Cannibale.

Boosta concerti 2026: le date del tour PIANORAMA

Il calendario di PIANORAMA comprende al momento quattro appuntamenti tra novembre e dicembre. Il debutto è previsto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, mentre la chiusura annunciata sarà il 4 dicembre a Milano per il festival La Musica dei Cieli.

BOOSTA · PIANORAMA 2026 Data Città Biglietti 1 nov 2026 Roma

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Teatro Studio Borgna Biglietti 28 nov 2026 Torino

Coro di Santa Pelagia Biglietti 3 dic 2026 Forlì

Auditorium Conad – Città di Forlì Biglietti 4 dic 2026 Milano

Basilica di San Vincenzo in Prato · La Musica dei Cieli Biglietti

PIANORAMA dal disco al live

PIANORAMA è stato registrato in un’unica sessione nello studio The Underdog di Torino. Il progetto parte dal suono fisico del pianoforte, mantenendo nella registrazione anche la meccanica dei pedali, i feltri, il legno e l’acustica della stanza.

Il disco comprende nove composizioni in presa diretta e altrettanti sviluppi elettronici. Le iniziali dei nove brani formano, in sequenza, la parola P-I-A-N-O-R-A-M-A.

La stessa struttura viene trasferita nei concerti: la parte eseguita al pianoforte viene aperta e trasformata attraverso l’elettronica, senza costruire una semplice riproduzione dal vivo dell’album.

“Volevo che il pianoforte smettesse di essere un punto e diventasse un orizzonte: da una parte la mano sullo strumento, dall’altra la stessa materia che si allontana e diventa paesaggio.”

Boosta, da Soloist a PIANORAMA

Il nuovo progetto prosegue il percorso solista di Davide Dileo accanto all’attività con i Subsonica. Dopo La stanza intelligente, Facile, Post Piano Session e Soloist, il musicista torna a lavorare sul rapporto tra pianoforte, elettronica e spazio sonoro.

Nel 2024 Boosta ha inoltre vinto con i Subsonica il David di Donatello per la colonna sonora di Adagio di Stefano Sollima. Negli ultimi anni ha affiancato all’attività discografica progetti di sound art, installazioni e composizioni per cinema e arti performative.

Il concerto speciale di Firenze

Nel periodo del tour è previsto anche un appuntamento distinto da PIANORAMA. Il 19 novembre Boosta sarà nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze per la prima assoluta di LUX NON FINITA, progetto prodotto da Musicus Concentus in collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore.

L’opera mette insieme canto gregoriano e monodia sacra medievale, ensemble orchestrale, coro, pianoforte ed elettronica. Sul palco saranno coinvolti anche l’ensemble Suoni Riflessi e il Coro della Cappella Musicale di Santa Maria del Fiore.