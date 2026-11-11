Artie 5ive tornerà nei palasport nell’ottobre 2027 con il Vittoria Tour Palasport. Il rapper ha annunciato le cinque date il 10 novembre dal palco dell’Unipol Forum di Assago, durante il concerto sold out che ha chiuso l’Aspettando Vittoria Tour 2026.

La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà da Genova il 5 ottobre. Dopo il ritorno al Forum, passerà per Bologna e Roma e si chiuderà il 26 ottobre a Napoli. Nel 2027 è atteso anche Vittoria, il nuovo album del rapper milanese.

Artie 5ive in concerto nel 2027: date e biglietti

Le prevendite online apriranno giovedì 12 novembre 2026 alle 14:00. I biglietti saranno disponibili anche nei punti vendita autorizzati da martedì 17 novembre alle 14:00. Le informazioni sulla vendita sono sul sito di Vivo Concerti.

Artie 5ive · Vittoria Tour Palasport 2027 Data Città Biglietti 5 ott 2027 Genova

Palateknoship DAL 12 NOV 11 ott 2027 Assago (MI)

Unipol Forum DAL 12 NOV 17 ott 2027 Casalecchio di Reno (BO)

Unipol Arena DAL 12 NOV 22 ott 2027 Roma

Palazzo dello Sport DAL 12 NOV 26 ott 2027 Napoli

Palapartenope DAL 12 NOV

La serata al Forum con Lazza, ANNA e Capo Plaza

Al suo primo concerto da protagonista al Forum, Artie 5ive ha portato in scaletta Davverodavvero e Sogno Americano, entrambe da LA BELLAVITA. Tra gli ospiti della serata, Capo Plaza lo ha raggiunto per Are You Crazy e Nella Trap, quest’ultima con Tony Effe. Nel finale sono saliti sul palco anche Lazza per Casanova e ANNA per Anelli e Collane e I Love It.

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