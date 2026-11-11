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Artie 5ive, dal Forum sold out al Vittoria Tour Palasport 2027: cinque date a ottobre

Cinque concerti da Genova a Napoli, con il ritorno al Forum di Assago l’11 ottobre. Prevendite online dal 12 novembre alle 14:00.

di Oriana Meo (Caporedattore) · 

Artie 5ive sul palco dell’Unipol Forum di Assago con il microfono, la maglia bianca e gli stivali da motocross.

Artie 5ive tornerà nei palasport nell’ottobre 2027 con il Vittoria Tour Palasport. Il rapper ha annunciato le cinque date il 10 novembre dal palco dell’Unipol Forum di Assago, durante il concerto sold out che ha chiuso l’Aspettando Vittoria Tour 2026.

La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà da Genova il 5 ottobre. Dopo il ritorno al Forum, passerà per Bologna e Roma e si chiuderà il 26 ottobre a Napoli. Nel 2027 è atteso anche Vittoria, il nuovo album del rapper milanese.

Artie 5ive in concerto nel 2027: date e biglietti

Le prevendite online apriranno giovedì 12 novembre 2026 alle 14:00. I biglietti saranno disponibili anche nei punti vendita autorizzati da martedì 17 novembre alle 14:00. Le informazioni sulla vendita sono sul sito di Vivo Concerti.

Artie 5ive · Vittoria Tour Palasport 2027
Data Città Biglietti
5 ott 2027 Genova
Palateknoship		 DAL 12 NOV
11 ott 2027 Assago (MI)
Unipol Forum		 DAL 12 NOV
17 ott 2027 Casalecchio di Reno (BO)
Unipol Arena		 DAL 12 NOV
22 ott 2027 Roma
Palazzo dello Sport		 DAL 12 NOV
26 ott 2027 Napoli
Palapartenope		 DAL 12 NOV

La serata al Forum con Lazza, ANNA e Capo Plaza

Al suo primo concerto da protagonista al Forum, Artie 5ive ha portato in scaletta Davverodavvero e Sogno Americano, entrambe da LA BELLAVITA. Tra gli ospiti della serata, Capo Plaza lo ha raggiunto per Are You Crazy e Nella Trap, quest’ultima con Tony Effe. Nel finale sono saliti sul palco anche Lazza per Casanova e ANNA per Anelli e Collane e I Love It.

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