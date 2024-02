Annalisa, il vortice non si ferma: annunciate le tappe del tour estivo 2024. Le info sui biglietti

In attesa di rivederla nuovamente calcare il palco dell’Ariston dal 6 al 10 febbraio prossimi con il brano “Sinceramente” (Warner Music Italy), Annalisa ha deciso di regalare ai suoi fedeli fan una nuova buona notizia: l’artista ligure ha infatti annunciato oggi tutte le date del suo nuovo tour estivo in partenza il 16 giugno 2024.

Annalisa annuncia il nuovo tour estivo

“Il vortice non si ferma nemmeno d’estate” ha commentato Annalisa via social, citando il titolo del suo ultimo, fortunatissimo album “E poi siamo finiti nel vortice“, per confermare che nel corso della prossima bella stagione calcherà i palchi di alcuni tra i più importanti festival in giro per l’Italia. Sarà dunque questa la prima vera occasione del vivo per presentare il suo brano sanremese e, ovviamente, tutto il meglio della sua carriera.

Si partirà dunque dal Nameless Festival di Annone di Brianza per poi proseguire in Svizzera, a Bellinzona, il 21 giugno al Castle on air. La tournée estiva di Annalisa si chiuderà poi il 17 agosto al Red Valley Festival di Olbia. Le prevendite online dei biglietti per i live saranno disponibili a partire da mercoledì 7 febbraio alle ore 11. Qui sotto il dettaglio delle date.

Date Tutti nel vortice Outdoor tour 2024 Annalisa

14 giugno Annone di Brianza (LC) – Nameless Festival

21 giugno Bellinzona (CH) – Castle on air

26 giugno Ferrara – Ferrara Summer Festival

6 luglio Cattolica (RN) – Arena Regina

12 luglio Marostica (VI) – Marostica Summer Festival

17 luglio Genova – Live in Genova Festival

26 luglio Catania – Villa Bellini

27 luglio Palermo – Cantieri culturali alla Zisa

2 agosto Forte dei marmi (LU) – Villa Bertelli

6 agosto Gallipoli (LE) – Parco Gondar

8 agosto Pescara – Zoo Music Fest

10 agosto Baia Domizia (CE) – Arena dei Pini

12 agosto Roccella Ionica (RC) – Roccella Summer Festival

17 agosto Olbia – Red Valley Festival

Credits immagine di copertina: Ufficio Stampa Warner Music Italy