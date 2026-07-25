Amalfitano porta L’amore è – Summer Tour 2026 fino a ottobre. Il calendario dei concerti comprende cinque nuove date tra Gravina in Puglia, San Benedetto del Tronto, Cecina Mare, Ostia e Parma. La prossima tappa è in programma sabato 25 luglio al Balena Festival di Genova.

Il tour accompagna la fase aperta da Nulla in ciel e proseguita con Maledette Parole, singolo disponibile dal 12 giugno 2026. Il brano affronta la difficoltà di tradurre i sentimenti in parole, sopra un arrangiamento guidato dalla chitarra e legato alle atmosfere mediterranee.

Amalfitano concerti 2026: le date del tour

Amalfitano · L’amore è – Summer Tour 2026 Data Città Biglietti 11 giu 2026 Bologna

DUMBO Summertime Concluso 26 giu 2026 Carpi (MO)

Coccobello Concluso 27 giu 2026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Lido Ahma Concluso 17 lug 2026 Segrate (MI)

Circolo Magnolia Concluso 25 lug 2026 Genova

Balena Festival Biglietti 31 lug 2026 Gravina in Puglia (BA)

Hortus Biglietti 1 ago 2026 San Benedetto del Tronto (AP)

Sbaaam Fest Gratuito 3 set 2026 Cecina Mare (LI)

MIA – Meeting Internazionale Antirazzista Gratuito 4 set 2026 Ostia (RM)

Flumen Festival Gratuito 12 set 2026 Diamante (CS)

Peperoncino Festival Gratuito 9 ott 2026 Parma

Fragile Festival Gratuito

Maledette Parole accompagna il tour estivo

Il nuovo singolo di Amalfitano parte dalla difficoltà di trovare un linguaggio capace di restituire ciò che si prova. Le immagini dell’estate, il mare e le frasi romantiche già consumate diventano il punto di partenza di un brano costruito intorno alla chitarra.

Maledette Parole arriva dopo Nulla in ciel e affianca il cantautore durante una tournée concentrata soprattutto nei festival italiani.

Il percorso di Amalfitano

Amalfitano è il progetto solista di Gabriele Mencacci Amalfitano, cantautore e musicista cresciuto tra Roma, Cortina d’Ampezzo e Londra. È stato voce e chitarra dei Joe Victor, prima di avviare il proprio percorso in italiano.

Ha pubblicato gli album Il Disco di Palermo nel 2022 e Tienimi la mano, Diva! nel 2024. La sua scrittura unisce cantautorato italiano e riferimenti al rock angloamericano degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.