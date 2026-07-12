Alessandro Errico torna a cantare dal vivo. Il cantautore romano ha annunciato Il mondo è ancora qui, il concerto in programma il 19 dicembre 2026 al Forum Theatre di Roma, a trent’anni esatti dall’uscita del suo album d’esordio. I biglietti sono disponibili su TicketOne.

Un ritorno che ha il sapore di un anniversario e di una riconciliazione, per il primo cantante lanciato da Amici quando il programma di Maria De Filippi era ancora un talk show, e che a un certo punto scelse di sparire.

Alessandro Errico concerti 2026: la data

Alessandro Errico · Il mondo è ancora qui Data Città Biglietti 19 dic 2026 Roma

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Il nuovo concerto di Alessandro Errico

Il titolo del live non è casuale. Il mondo è ancora qui è un verso di Rose e fiori, il brano del 1995 che lo fece conoscere al grande pubblico: “io ti avrei dato il mondo, ma il mondo è ancora qui”. Trent’anni dopo, quella frase cambia di segno e diventa una constatazione, quasi un annuncio: il mondo è ancora al suo posto, e lui pure.

Anche la locandina gioca sull’anniversario. La foto riprende quella del suo album d’esordio, Il mondo dentro me, con lo stesso sgabello e la stessa luce blu, ma davanti c’è una torta con trenta candeline. Un compleanno, appunto.

L’annuncio è arrivato dai suoi canali social, accompagnato da poche parole: “Chi c’era, ci sarà”.

Il percorso di Alessandro Errico

Romano, classe 1974, Alessandro Errico è una figura anomala nella storia della musica italiana recente. La sua notorietà nasce nei primi anni Novanta a Amici, quando il programma di Maria De Filippi non era ancora un talent ma un talk show in cui ragazzi e ragazze discutevano dei loro problemi. Errico era uno di quei ragazzi in studio. De Filippi lo chiamava a cantare, e da lì è partito tutto: fu, di fatto, il primo cantante uscito da quella trasmissione, anni prima che diventasse la fabbrica di artisti che conosciamo.

Nel 1995 firma con la Sugar di Caterina Caselli ed esordisce con Rose e fiori. L’anno dopo è al Festival di Sanremo 1996 nella categoria Giovani con Il grido del silenzio: chiude undicesimo, ma vince Sanremo Top. L’album Il mondo dentro me arriva a vendere circa centomila copie. Nel 1997 torna all’Ariston con E penserò al tuo viso, dall’album Esiste che.

Poi, il silenzio. Nel pieno del successo rescinde il contratto con la Sugar e si allontana dalle scene. Una scelta che negli anni ha spiegato più volte, raccontando di essersi trovato giovanissimo dentro un meccanismo che non riusciva a governare. Si iscrive all’università, studia, incontra il poeta Edoardo Sanguineti, che ha definito il proprio padre putativo.

Negli anni successivi non ha mai smesso davvero di fare musica: prima il progetto SoneTsenZ, poi il ritorno da solista con il singolo Mai e poi mai. Il concerto del Forum Theatre segna il suo ritorno a un appuntamento dal vivo importante nella sua città.

Approfondimento: Che fine ha fatto Alessandro Errico, il primo “amico” di Maria De Filippi.