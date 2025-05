Aka 7even, dopo l’uscita del nuovo EP arriva l’annuncio del Non X Soldi Tour 2025

Aka 7even: il nuovo EP e l’annuncio delle prime date del Non X Soldi Tour 2025

Dopo aver pubblicato il suo nuovo EP, Non X Soldi (Columbia Records / Sony Music Italy), Aka 7even (qui la nostra video-intervista) è ora pronto ad abbracciare il suo pubblico in occasione di quattro imperdibili appuntamenti live nei club.

AKA 7EVEN, “NON X SOLDI”

Non X Soldi arriva a distanza di quattro anni dall’ultimo progetto discografico di Aka 7even ed è forse l’album della consapevolezza.

Di fatto, in questo nuovo disco l’artista ha lavorato alla ricerca di un sound più suonato, mettendo in luce le sue qualità di musicista ed invitando tutti ad ascoltarlo con attenzione.

Testimonianza di un percorso interiore e di una rinascita sia artistica che umana, il disco si fa infatti portavoce di un messaggio molto importante, che è quello di non avere paura di cadere.

Ma non è tutto! Ed ecco che, con Non X Soldi, Aka 7even esorta tutti a scoprire nella musica una possibilità di riscatto, nonché una forma di libertà d’espressione.

“Puoi avere tutti i soldi del mondo, vederli cadere dal cielo come pioggia… ma cosa resta quando le fiamme li divorano?

Resta il silenzio delle notti fredde in uno scantinato buio, quando solo un pianoforte riusciva a fare compagnia. Resta il ricordo della voce spezzata di una madre, mentre prega in una chiesa vuota.

Ma poi… poi c’è la musica. Lei non mente, non tradisce, non abbandona. È l’unica voce che ti resta quando il mondo tace, ricordandoti che non tutti i mali vengono per nuocere e, forse, questa è l’unica cosa che conta davvero“.

AKA 7EVEN, NON X SOLDI TOUR 2025: LE DATE

Martedì 7 ottobre 2025 || Roma @Largo Venue

@Largo Venue Giovedì 9 ottobre 2025 || Pozzuoli (NA) @Duel

@Duel Sabato 11 ottobre 2025 || Taneto di Gattatico (RE) @Fuori Orario

@Fuori Orario Martedì 14 ottobre 2025 || Milano @Magazzini Generali

I biglietti per le quattro date ad ora annunciate del Non x Soldi Tour 2025 (prodotto da Vivo Concerti) sono già disponibili online, mentre per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11.00 di mercoledì 28 maggio.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Foto di copertina a cura di Onofrio Petronella