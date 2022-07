Top Records settimana 30: Blanco si diverte con l’album in Top 3 e ben nove canzoni in Top 100

Ritorna Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

Partiamo subito con l’analisi dei dati.

TOP RECORDS

Undicesima settimana (non consecutiva) per Lazza alla numero #1 con l’album Sirio. Il suo record va quindi ad ampliarsi. Era da sette anni che un disco non occupava per così tanto tempo il vertice della classifica Sirio degli album. L’ultima volta accadde nel 2015 ai The Kolors con Out.

Per quanto riguarda i singoli invece La dolce vita torna alla #1 dopo aver ceduto il primo posto per una settimana al nuovo singolo di thasup. Per il brano si tratta della settima settimana non consecutiva, traguardo che permette alla canzone di Fedez, Tananai e Mara Sattei di eguagliare Shakerando di Rhove, seconda canzone con più settimane alla numero #1 nel 2022.

Il prossimo step per il tormentone dell’estate è arrivare a quota dieci settimane battendo così la canzone al numero: Brividi di Mahmood e Blanco, al primo posto per dieci settimane.

Tra le canzoni dell’estate raggiungono nuovi picchi in classifica: Finimondo di Myss Keta alla #7 (+3), PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM di Irama alla #19 (+2), scossa di Sangiovanni alla #31 (+3), PARE di Ghali feat. Madame alla #37 (+7), TÊTE di AVA, Medy e Villabanks alla #45 (+20), Bolero di Baby K e Mika alla #64 (+6) e Tori seduti della coppia formata da Shade e J-Ax alla #81 (+10)

effetto tour e Tiktok

Grazie al grande successo del tour, non solo Blu celeste di Blanco ritorna sul podio (alla #3) nella classifica album, ma vari brani dell’artista rientrano in classifica rendendolo quello col maggior numero di brani presenti nella Top 100 FIMI… ben nove. Un bel Top records per lui.

Anche Harry Styles risale in classifica grazie alle date italiane del suo tour. Harry’s House torna in top 5 nella classifica album (alla #5) mentre As it was si conferma anche questa settimana essere il brano non in lingua italiana più alto in classifica : sale alla #17 (+3).

Passiamo alle tendenze TikTok…

Balza in avanti SNAP di Rosa Linn che, nonostante una risposta fredda a maggio all’Eurovision, sta scalando le classifiche attualmente di tutto il mondo, inclusa quella italiana. Questa settimana è alla #57 (+12).

Salti in avanti anche per Suavemente di Soolking (in una versione inedita per l’Italia con la partecipazione del rapper Boro Boro) che arriva alla #24 e per DON’T YOU WORRY firmata Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta (fresca del terzo posto raggiunto nelle classifiche radio) che balza dalla #76 alla #48.

Chiudiamo con il Festival di Sanremo 2022. Dopo ben 25 settimane, sei mesi in pratica, dalla fine del festival sono sei brani che rimangono ancora in classifica:

#21 Dove si balla

#25 farfalle

#39 Brividi

#88 Ciao Ciao

#93 Ovunque Sarai

#96 SESSO OCCASIONALE

Anche nella classifica album troviamo sei sanremesi, di cui ben tre ancora nella top 10. Alla #2 Il giorno in cui ho smesso di pensare di Irama, #4 TAXI DRIVER di Rkomi, alla #9 CADERE VOLARE di Sangiovanni, posizione #33 per Nei sogni nessuno è monogamo di Dargen D’Amico, alla #69 Ritorno al futuro / Back to the future e alla #78 My mamma de La Rappresentante di Lista.

Segnaliamo inoltre che Finimondo di Myss Keta supera quota 10 milioni di streams su Spotify Italia e Mambo salentino dei Boomdabash con Alessandra Amoroso gli 80 milioni.