Classifiche Spotify Italia settimana 51: Marracash, Fedez e Pinguini regnano nella settimana di preparazione al Natale

Classifiche di vendita FIMI album e vinili settimana 51: a pochi giorni dal 2022 Marracash si riprende la vetta in entrambe le classifiche

Questa settimana debuttano anche 2ND Roof, Rasty Kilo e Giancane.

Classifica di vendita singoli settimana 51: Marracash e Fedez fermano la regina del Natale, Mariah Carey

Le canzoni legate al Natale occupano ben 15 posti nella Top 50.

Classifica radio Earone settimana 51: Marracash torna al comando. Jovanotti più alta nuova entrata della settimana

Sono quattro le nuove entrate italiane in Top 50 questa settimana.

Spotify svela le canzoni di Natale più ascoltate in Italia e nel mondo... nessun artista italiano in Top 10

I due hitmaker, tra gli artisti moderni, più ascoltati rimangono Mariah Carey e Michael Bublé.

Testa a testa tra Rkomi e Sangiovanni per lo scettro di disco più venduto dell'anno. Ecco la Top 20 parziale...

Nella Top 10 due artisti con due dischi, la rivelazione del 2021 e una sola donna. Tre dischi arrivano da Amici e tre da Sanremo 2021.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 dicembre

Radio date 24 dicembre. Nel radio date di Natale c'è ancora tempo per alcuni nuovi singoli in uscita prima della fne dell'anno. Valerio Scanu, Matteo Faustini,.

Francesco Bianconi: a gennaio il nuovo disco anticipato da Playa feat. Baby K

Il cantautore canta da tempo il brano e ha anche pubblicato un video sulle proprie pagine social.

Måneskin dopo il 2021 dei record, e in attesa del nuovo disco, rinnovano il contratto con Sony Music

Nel 2022 è attesa l'uscita del nuovo disco della band che ha praticamente conquistato tutto in quest'ultimo anno.

Classifica Radio Earone 2021 parziale: primi i Coldplay, tra gli italiani, ad un passo dal podio, Marco Mengoni

Quali sono gli artisti con più brani in classifica? E le donne? Le case discografiche? Scoprite tutto nel nostro articolo.

Festival di Sanremo 2022: i titoli e gli autori della canzoni in gara a Febbraio

La kermesse quest'anno si svolgerà dall'1 al 5 febbraio 2022.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2022 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grandi ritorni quest'anno da Laura Pausini a Jovanotti, da Elisa a Cesare Cremonini.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Intervista ai Serendipity, band che ha conquistato Spotify: "Il nostro progetto è nato dopo un concerto di Coez..."

Il brano, di cui è fuori anche il video, è stato scritto con Federico Baroni e Gianmarco Grande. Quest'ultimo ha curato anche la produzione.

Intervista a ERRE: "Riuscire a comprare la mia casa a Milano con le canzoni è il mio sogno..."

Nel videoclip ufficiale del brano co-protagonista l'influencer Roberta Zacchero.

Intervista a Cordio: "Mezza mela è solo uno sfogo, una reazione d'orgoglio, un gioco per sdrammatizzare un dolore"

"Per Battiato provo un amore tale da non riuscire proprio a trovare le parole", "Mi piacerebbe lavorare con Daniele Silvestri".

Intervista a Maninni: dal nuovo singolo, "Bari NY" al peso dello streaming nella musica di oggi

Il nuovo singolo arriva dopo il successo, in streaming e radio, di "Vaniglia".

Sanremo giovani 2021: cinque domande a Senza_cri in gara con "A me"

Cristiana, questo il vero nome dell'artista, lo scorso ottobre è stata invitata a cantare sul palco del Premio Tenco.

Archiviato Sanremo Giovani 2021... con tante domande: da cos'è un brano inedito a perché i rumors sono così realistici

Si è concluso Sanremo Giovani 2021. 12 artisti in gara tre promossi a big... un brano non inedito che diventa inedito, regolamenti scritti con l'inchiostro simpatico che svaniscono nel nulla e rumors che fanno rumore. Mi spiace, sono un estimatore di Amadeus, ma a sto giro giuro che sulla questione giovani non ci ho capito nulla...

Micaela e Davide Papasidero lanciano per Natale una cover in chiave intima e slow di "Santa tell me" di Ariana Grande

Il nuovo arrangiamento del brano porta la firma di Nicco Verrienti.

L'anno che verrà 2021: nel cast del capodanno di Rai1 Achille Lauro, Bertè, Arisa, Rkomi, Massimo Ranieri, e tanti altri ancora

Presenta lo show, per il settimo anno consecutivo, Amadeus.

Tancredi: guida alle canzoni del nuovo disco, "Golden hour"

L'inizio e la fine di una storia d'amore, il rapporto con la madre... sono tanti gli argomenti sui cui l'artista si mette a nudo nel disco.

Spotify svela le canzoni di Natale più ascoltate in Italia e nel mondo... nessun artista italiano in Top 10

I due hitmaker, tra gli artisti moderni, più ascoltati rimangono Mariah Carey e Michael Bublé.

Cesare Cremonini registra "Colibrì" in versione piano e voce dal Teatro Manzoni di Bologna (VIDEO)

Il nuovo album del cantautore uscirà in diverse versioni a febbraio 2022.

I Daiana Lou tornano con "A Milioni di anni luce" e scrivono tutta la colonna sonora del film Netflix "4 metà"

È uscito il 23 dicembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Daiana Lou, A Milioni di anni luce, il primo brano con.

Giulia Ottonello, vincitrice di Amici: "Devo elaborare il fatto di non essere stata presa a Sanremo. Ho presentato due brani anche quest'anno..."

La cantautrice aveva presentato all'attenzione di Amadeus due canzoni.

Testa a testa tra Rkomi e Sangiovanni per lo scettro di disco più venduto dell'anno. Ecco la Top 20 parziale...

Nella Top 10 due artisti con due dischi, la rivelazione del 2021 e una sola donna. Tre dischi arrivano da Amici e tre da Sanremo 2021.

Torna Tish con il suo primo album in italiano, "Under the Dots"

Nove brani prodotti da Daddy Joke per questo progetto in uscita per Epic / Sony Music Italy.

Francesco Bianconi: a gennaio il nuovo disco anticipato da Playa feat. Baby K

Il cantautore canta da tempo il brano e ha anche pubblicato un video sulle proprie pagine social.

Måneskin dopo il 2021 dei record, e in attesa del nuovo disco, rinnovano il contratto con Sony Music

Nel 2022 è attesa l'uscita del nuovo disco della band che ha praticamente conquistato tutto in quest'ultimo anno.

Tiziano Ferro: riprogrammato nel 2023 il tour negli stadi. Ecco i nuovi appuntamenti e le info sui biglietti

Per il cantautore, causa pandemia, ci sono stati già due rinvii e una cancellazione. Ora si spera, anzi si crede, nel 2023.

Marco Mengoni è il nuovo asso nella manica, dopo Tiziano Ferro e Achille Lauro, per il Festival di Sanremo?

C'è un altro nome, un peso massimo, che Amadeus potrebbe desiderare. Ma per lei gli impegni del 2022 sono molti.

Comunicazione, New Business e produzione di eventi... da tre professionisti del settore musicale nasce ABOUT

Jessica Gaibotti, per ABOUT, curerà tra l'altro da dicembre 2021, la comunicazione di Tiziano Ferro.

MANITOBA: il singolo "Pesci" segna il ritorno esplosivo del duo fiorentino

Giorgia Rossi Monti e Filippo Santini tornano con il loro mondo sonoro elettronico, garage e dream-pop e un testo riflessivo.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 dicembre

Le Pagelle ai nuovi Singoli italiani in uscita Venerdi 17 Dicembre: Arisa, Deddy, Jovanotti, Gabbani...

Testo&ConTesto: i brani di gIANMARIA ci parlano del segno meno dell'esistenza. Un moderno poeta maledetto?

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 settembre

Eurovision Song Contest 2021: la guida e i video delle 39 canzoni in gara. Parte 4 di 4

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Bando Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Al via le domande, ecco termini e scadenze

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Epoque: ecco il video del brano "Obligé" feat. Axell

Fuori il videoclip di Tutto di me della "Cantautrice di Fragilità" Dalila Spagnolo

Tommy Kuti: per la prima volta al mondo un video musicale viene lanciato su "Onlyfans"

Effenberg: "Atto di rivolta" è il suo gesto d'amore verso gli altri

ORMAI: fuori il nuovo singolo "Bucata di stelle", prodotto da Michele Canova e Pietro Fichtner

Joseph canta il suo sfogo cinico nel singolo “Sbagli da fare”

Il cantautore varesino, Gianluca Centenaro, pubblica il suo album di debutto: "Centenaro"

leomeconi torna con un album metà in italiano e metà in inglese: "lato A, side B"

PRAINO: l'EP d'esordio "Mostri, civette" inciso e registrato nella sua cantina durante la pandemia

Classifiche Spotify Italia settimana 51: Marracash, Fedez e Pinguini regnano nella settimana di preparazione al Natale

Classifica di vendita singoli settimana 51: Marracash e Fedez fermano la regina del Natale, Mariah Carey

Classifiche di vendita FIMI album e vinili settimana 51: a pochi giorni dal 2022 Marracash si riprende la vetta in entrambe le classifiche

Classifica radio Earone settimana 51: Marracash torna al comando. Jovanotti più alta nuova entrata della settimana

Classifica Radio Earone 2021 parziale: primi i Coldplay, tra gli italiani, ad un passo dal podio, Marco Mengoni

Certificazioni FIMI settimana 50: Pinguini Tattici Nucleari inarrestabili. Guè oro in una settimana

Alessandra Amoroso: "Tutto accade", venti di cambiamenti senza stravolgere il passato

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l'ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: "Malifesto" il racconto perfetto di come la vita

Marco Mengoni intervista MATERIA (Terra), il nuovo album

Giorgio Poi intervista di presentazione del nuovo album, "Gommapiuma"

Coez intervista di presentazione del nuovo album, Volare

Intervista a gIANMARIA dagli esordi a Vicenza a X Factor 2021

Modà intervista Buona fortuna - Parte prima

Gaia intervista di presentazione Alma

Michele Bravi Cronaca di un tempo incerto intervista

Alessandra Amoroso Tutto accade... in un'intervista

Mannarino intervista sul nuovo album "V"

Seat Music Awards 2021 intervista a Diodato

Seat Music Awards 2021 intervista a Irama

Seat Music Awards 2021 intervista a Francesco Gabbani