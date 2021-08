Classifica Spotify settimana #33: Blanco, inarrestabile, occupa le prime due posizioni delle chart

Classifica Spotify relativa alla settimana 33 del 2021.

Il successo di Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta, ancora una volta al primo posto nello streaming di Spotify, ha accesso la curiosità del pubblico su Blanco che infatti piazza ben due brani sul podio (il secondo è la sua prima hit, Notti in bianco) e tre totali in Top 20.

Anche Rkomi ha ben tre canzoni nelle prime venti posizioni (ma solo una in Top 10). Tra gli internazionali entra prepotentemente in Top 5 il nuovo singolo di THE KID LAROI e Justin Bieber, già diventato un successo mondiale.

A livello internazionale i Måneskin questa settimana scendono al terzo posto con Beggin’ e al 15esimo con I wanna be your slave.

