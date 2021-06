Classifica Spotify Settimana #25: Sangiovanni ancora in testa davanti a “Mille”

La classifica Spotify Italia premia ancora una volta Sangiovanni che, però, vede assottigliarsi il suo vantaggio.

Ottimo esordio per Mi Fai Impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta, con quasi cinque milioni di stream.

Ai piedi del podio Pistolero, il singolo di Elettra Lamborghini che venerdì 25 giugno ha pubblicato l’Ep Twerking Beach.

Ancora ottime le prestazioni dei Maneskin con due brani in Top Ten!

Timido l’ingresso di Irama.

CLASSIFICA SPOTIFY italia TOP 50

1 – Malibu – Sangiovanni – 5.774.116

2 – Mille (feat. Orietta Berti) – Fedez, Achille Lauro – 5.370.686

3 – Mi Fai Impazzire – Blanco, Sfera Ebbasta – 4.741.963

4 – Pistolero – Elettra Lamborghini – 3.234.457

5 – Un Bacio All’improvviso – Rocco Hunt, Ana Mena – 3.222.920

6 – Nuovo Range (con Sfera Ebbasta) – Rkomi, Junior K – 3.031.402

7 – Loca – Aka 7even – 3.007.702

8 – I Wanna Be Your Slave – Måneskin – 2.458.094

9 – Zitti E Buoni – Måneskin – 2.447.490

10 – Ti Raggiungerò – Fred De Palma – 2.403.877

11 – Notti In Bianco – Blanco – 2.209.569

12 – Partire Da Te – Rkomi – 2.128.467

13 – Lady – Sangiovanni – 2.055.144

14 – Salsa – J-Ax, Jake La Furia – 2.005.267

15 – Yo No Sé – Rvfv – 1.807.818

16 – Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit – Riton. Nightcrawlers – 1.785.091

17 – Luna Piena (con Irama) – Rkomi, Shablo – 1.770.702

18 – Las Vegas – Tancredi – 1.701.744

19 – Fendi Belt – Shiva, Paky – 1.590.031

20 – In Un’ora – Shade – 1.533.256

21 – Scrivile Scemo – Pinguini Tattici Nucleari – 1.495.359

22 – Marea – Madame – 1.478.963

23 – Montero (Call Me – Your Name) – Lil Nas X – 1.476.163

24 – Your Love (9PM) – Atb, Topic., A7s – 1.456.822

25 – Shimmy Shimmy – Takagi & Ketra, Giusy Ferreri – 1.330.552

26 – Dancing On Dangerous (feat. Sofía Reyes) – Imanbek, Sean Paul – 1.260.980

27 – 10 Ragazze (con Ernia) – Rkomi, Mace – 1.227.181

28 – 0 Passi – Deddy – 1.204.047

29 – La Canzone Nostra – Mace Con Blanco & Salmo) – 1.173.704

30 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 1.170.137

31 – Panama (feat. Aya Nakamura) – Capo Plaza – 1.165.838

32 – Melodia Proibita – Irama – 1.162.049

33 – Tutta La Notte – Sangiovanni – 1.160.490

34 – Tuttecose – Gazzelle, Mara Sattei – 1.138.822

35 – Mohicani (feat. Baby K) – Boomdabash – 1.132.720

36 – Run – Onerepublic – 1.108.349

37 – Pesche – Federico Rossi – 1.085.319

38 – Body (Remix) [feat. Capo Plaza & Rondodasosa] – Tion Wayne, Russ Millions – 1.081.200

39 – La Genesi Del Tuo Colore – Irama – 1.078.423

40 – Stupido – Massimo Pericolo, Crookers – 1.063.640

41 – Good 4 U – Olivia Rodrigo – 1.030.598

42 – Bed – Joel Corry, Raye, David Guetta – 1.027.002

43 – Iko Iko (My Bestie) – Justin Wellington, Small Jam – 1.021.026

44 – Wasted Love (feat. Lagique) – Ofenbach – 1.001.544

45 – Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) – Justin Bieber – 985.126

46 – Rasputin – Majestic, Boney M. – 974.585

47 – Effe – Tony Effe – 941.477

48 – Mi Manchi – Aka 7even – 936.157

49 – Ferma A Guardare (feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 914.883

50 – Beggin’ – Måneskin – 901.773

Clicca su Continua per conoscere la classifica Spotify Top Viral.