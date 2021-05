Classifica Spotify Settimana #19: Rkomi è ancora primo. Sul podio Sangiovanni e Aka 7even

La classifica Spotify di questa settimana premia ancora Rkomi che, secondo nella chart Fimi album e terzo tra i vinili, guida negli ascolti in streaming.

Ottimi piazzamenti per Sangiovanni, Aka 7even, Deddy e Tancredi, che si giocano la vittoria ad Amici.

Due mesi e mezzo dopo il Festival di Sanremo resistono nella Top 20 solo i brani di Madame, Irama e Colapesce e Dimartino.

Scopriamo le charts nel dettaglio partendo, come di consueto, dalla classifica Spotify Top 50.

CLASSIFICA SPOTIFY TOP 50

1 – Nuovo Range (con Sfera Ebbasta) – Rkomi, Junior K – 2.749.694

2 – Lady – Sangiovanni – 2.267.029

3 – Mi Manchi – Aka 7even – 2.140.440

4 – Partire Da Te – Rkomi – 1.986.228

5 – Tutta La Notte – Sangiovanni – 1.903.081

6 – 10 Ragazze (con Ernia) – Rkomi, Mace – 1.752.835

7 – Voce – Madame – 1.654.478

8 – 0 Passi – Deddy – 1.653.228

9 – Las Vegas – Tancredi – 1.611.232

10 – Ti Raggiungerò – Fred De Palma – 1.585.239

11 – Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit – Riton, Nightcrawlers – 1.572.567

12 – La Genesi Del Tuo Colore – Irama – 1.543.673

13 – La Canzone Nostra (con Blanco & Salmo) – Mace – 1.542.325

14 – Luna Piena (con Irama) – Rkomi, Shablo – 1.522.378

15 – Montero (Call Me – Your Name) – Lil Nas X – 1.445.158

16 – Musica Leggerissima – Colapesce, Dimartino – 1.315.046

17 – Yo No Sé – Rvfv – 1.264.243

18 – Buongiorno Vita – Ultimo – 1.199.979

19 – Notti In Bianco – Blanco – 1.185.847

20 – Diecimilavoci (con Ariete) – Rkomi – 1.184.817

21 – Fantasmi ( Feat. Geolier & Marracash) – Ty1 – 1.184.487

22 – Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) – Justin Bieber – 1.125.952

23 – Ferma A Guardare (feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 1.067.503

24 – Your Love (9PM) – Atb, Topic, A7s – 1.055.638

25 – Ho Spento Il Cielo (con Tommaso Paradiso) – Rkomi – 1.003.226

26 – Me O Le Mie Canzoni? (con Gazzelle) – Rkomi, Night Skinny – 1.002.239

27 – Body (Remix) [feat. Capo Plaza & Rondodasosa] – Tion Wayne, Russ Millions – 1.001.237

28 – Cancelli Di Mezzanotte (con Chiello_Fsk) – Rkomi – 998.898

29 – Chiamami Per Nome – Francesca Michielin, Fedez – 964.608

30 – Zitti E Buoni – Måneskin – 948.259

31 – Il Cielo Contromano – Deddy – 940.012

32 – Parlami – Fasma, Gg – 932.767

33 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 854.032

34 – Dieci – Annalisa – 825.730

35 – Fiamme Negli Occhi – Coma_Cose – 802.423

36 – Lo-Fi Drill – Tedua, Shune – 793.931

37 – Dubai – Rondodasosa, Nko – 793.011

38 – Meteoriti – Mr.Rain – 766.026

39 – E Te Veng’ A Piglià – Liberato – 759.150

40 – Hype – Sangiovanni – 757.715

41 – Sopra Le Canzoni (con Dardust) – Rkomi – 746.020

42 – Follow You – Imagine Dragons – 724.880

43 – Superclassico – Ernia – 724.217

44 – Mare Che Non Sei (con Gaia) – Rkomi – 702.361

45 – Paradiso Vs. Inferno (INTERLUDE) (con Roshelle) – Rkomi – 700.769

46 – Glicine – Noemi – 687.776

47 – Venere E Marte (feat. Marco Mengoni. Frah Quintale) – Takagi & Ketra – 679.596

48 – Astronaut In The Ocean – Masked Wolf – 674.463

49 – Bed – Joel Corry, Raye, David Guetta – 669.126

50 – Envidioso (feat. Morad) – Capo Plaza – 647.355

