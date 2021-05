Classifiche di Vendita Fimi Settimana #19: Caparezza nuovo re. Buone performance per Vasco Brondi e Rkomi

Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Caparezza che con Exuvia è primo tra album e vinili.

Tra i singoli si conferma al primo posto Nuovo Range di Rkomi e Sfera Ebbasta.

Buona prestazione per Vasco Brondi. Il cantautore, dopo l’esperienza con Le Luci della Centrale Elettrica, entra terzo tra gli album e secondo tra i vinili con Paesaggio Dopo La Battaglia.

CLASSIFICHE DI VENDITA SETTIMANA #19 – ALBUM

Caparezza torna a quasi quattro anni da Prisoner 709 torna con Exuvia e conquista subito il primo posto nella classifica riservata agli album. Resta sul podio Rkomi, mentre sul terzo gradino entra Vasco Brondi.

TY1 entra alla #6, mentre il nuovo album di Gionny Scandal fa il suo ingresso soltanto alla #26.

Motta, dopo un esordio non troppo positivo, sale di 13 posizioni ed entra nella Top 20.

Ancora così così Don’t Panic di Tedua, che rispetto a sette giorni fa guadagna una sola posizione restando ai margini della Top 10.

1 – EXUVIA – CAPAREZZA

2 – TAXI DRIVER – RKOMI

3 – PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA – VASCO BRONDI

4 – MADAME – MADAME

5 – FASTLIFE 4 – GUE PEQUENO & DJ HARSH

6 – DJUNGLE – TY1

7 – TEATRO D’IRA – VOL. I – MANESKIN

8 – DON’T PANIC – TEDUA

9 – OBE – MACE

10 – PLAZA – CAPO PLAZA

11 – FAMOSO – SFERA EBBASTA

12 – GEMELLI – ERNIA

13 – SEMPLICE – MOTTA

14 – LAURO – ACHILLE LAURO

15 – AHIA! – PINGUINI TATTICI NUCLEARI

16 – FUTURE NOSTALGIA – DUA LIPA

17 – JUSTICE – JUSTIN BIEBER

18 – SOLO TUTTO – MASSIMO PERICOLO

19 – OK – GAZZELLE

20 – PERSONA – MARRACASH

21 – MULTISALA – FRANCO126

22 – 1969 – ACHILLE LAURO

23 – AFTER HOURS – THE WEEKND

24 – FUORI DALL’HYPE RINGO STARR – PINGUINI TATTICI NUCLEARI

25 – FINE LINE – HARRY STYLES

26 – ANTI – GIONNYSCANDAL

27 – 17 DARK EDITION – EMIS KILLA & JAKE LA FURIA

28 – ALI – IL TRE

29 – PETRICHOR – MR.RAIN

30 – VITA VERA MIXTAPE: ASPETTANDO LA DIVINA COMMEDIA – TEDUA

31 – COLPA DELLE FAVOLE – ULTIMO

32 – 23 6451 – THA SUPREME

33 – BV3 – BLOODY VINYL

34 – MR. FINI – GUÈ PEQUENO

35 – SOLO ESSERI UMANI – NOMADI

36 – IL BALLO DELLA VITA – MANESKIN

37 – CREPE – IRAMA

38 – GIOVANE RONDO – RONDODASOSA

39 – SINDROME DI STENDHAL – EMANUELE ALOIA

40 – NOSTRALGIA – COMA_COSE

41 – DON’T WORRY BEST OF – BOOMDABASH

42 – PLAYLIST LIVE – SALMO

43 – LATEST RECORD PROJECT VOLUME I – VAN MORRISON

44 – MILLENNIUM BUG X – PSICOLOGI

45 – RE MIDA (AURUM) – LAZZA

46 – DNA DELUXE X – GHALI

47 – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – BILLIE EILISH

48 – EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) – GEOLIER

49 – PETER PAN – ULTIMO

50 – ÷ – ED SHEERAN

