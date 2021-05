Videointervista a Vasco Brondi: “Dopo la battaglia c’è una pace incerta, piena di ferite o piena di sollievo”

Il 7 maggio è il giorno dell’uscita del nuovo progetto discografico di Vasco Brondi Paesaggio Dopo La Battaglia, album che arriva a quattro anni dal precedente. Un disco che verrà presentato in un tour estivo che coinvolgerà anche alcune università italiane.

Paesaggio Dopo La Battaglia arriva dopo la conclusione del progetto artistico Le Luci Della Centrale Elettrica, autoprodotto da Cara Catastrofe e distribuito da Sony Music.

L’album si snoda in 10 tracce, scritte e prodotte tra Ferrara, Milano e New York. I pezzi raccontano la nuova visione del cantautore tra battaglie intime e universali, battaglie di crescita e di ricerca, battaglie di perdite e di conquiste.

L’artista ha presentato il nuovo singolo Ci Abbracciamo anche durante il Concertone del Primo Maggio.

“Paesaggio Dopo La Battaglia è un disco di racconti per voce e cori, per orchestra e sintetizzatori. In ogni canzone c’è qualcuno che ricerca fiduciosamente anche in tempi difficili, tra le leggi della città e quelle dell’universo. Dopo la battaglia c’è una pace incerta, piena di ferite o piena di sollievo. C’è qualcuno che chiama un nome tra le macerie, qualcuno che risponde.”