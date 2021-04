Classifica Spotify Settimana #14: Madame è prima... in Top 10 anche due brani di Amici 20

Voce di Madame stabile in vetta alla Classifica Spotify Top 50. Risultato notevole per l’artista che proprio questa settimana ha conquistato per la prima volta anche la classifica Fimi riservata agli album.

Gli altri due unici brani che hanno superato quota due milioni di stream sono Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino e Lady di Sangiovanni.

Polka 2 :-/ di Rosa Chemical, Guè Pequeno, Ernia più alta nuova entrata e unica nella Top Ten.

Scopriamo le charts nel dettaglio partendo, come di consueto, dalla classifica Spotify Top 50.

CLASSIFICA SPOTIFY TOP 50

1 – Voce – Madame – 2.568.904

2 – Musica Leggerissima – Colapesce, Dimartino – 2.237.571

3 – Lady – Sangiovanni – 2.128.869

4 – La Genesi Del Tuo Colore – Irama – 1.968.010

5 – La Canzone Nostra – Mace Con Blanco & Salmo – 1.842.746

6 – Zitti E Buoni – Måneskin – 1.740.273

7 – Mi Manchi – Aka 7even – 1.674.848

8 – Chiamami Per Nome – Francesca Michielin, Fedez – 1.631.086

9 – Polka 2 :-/ – Rosa Chemical, Guè Pequeno, Ernia – 1.458.882

10 – Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) – Justin Bieber . 1.372.503

11 – Montero (Call Me – Your Name) – Lil Nas X – 1.319.516

12 – Parlami – Fasma, Gg – 1.204.995

13 – Tutta La Notte – Sangiovanni – 1.185.191

14 – Ferma A Guardare (feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 1.149.071

15 – Fiamme Negli Occhi – Coma_Cose – 1.108.691

16 – Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit – Riton. Nightcrawlers – 1.064.142

17 – Ti Raggiungerò – Fred De Palma – 1.027.573

18 – Dieci – Annalisa – 966.506

19 – Venere E Marte (feat. Marco Mengoni. Frah Quintale) – Takagi & Ketra – 915.469

20 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 874.678

21 – Your Love (9PM) – Atb, Topic, A7s – 869.736

22 – Yo No Sé – Rvfv – 853.768

23 – Non Fare Così – Capo Plaza – 840.229

24 – Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari – 823.079

25 – Save Your Tears – The Weeknd – 819.992

26 – 0 Passi – Deddy – 812.273

27 – Astronaut In The Ocean – Masked Wolf – 791.901

28 – Il Mio Amico (feat. Fabri Fibra) – Madame – 787.132

29 – Il Cielo Contromano – Deddy – 779.918

30 – Mai Dire Mai (La Locura) – Willie Peyote – 779.493

31 – Superclassico – Ernia – 755.645

32 – Airforce (feat. Madame) – Massimo Pericolo, Crookers – 753.040

33 – Bugie (feat. Rkomi & Carl Brave) – Madame – 726.782

34 – Dákiti – Bad Bunny, Jhay Cortez – 698.559

35 – Stupido – Massimo Pericolo, Crookers – 685.139

36 – Occhi Lucidi – Leon Faun, Duffy – 672.050

37 – No Cap (feat. Geolier) – Emis Killa, Jake La Furia – 669.720

38 – Paradise (feat. Dermot Kennedy) – Meduza – 655.972

39 – Cazzo Culo (feat. Salmo) – Massimo Pericolo, Crookers, Nic Sarno – 644.265

40 – Glicine – Noemi – 642.056

41 – Notti In Bianco – Blanco – 634.534

42 – L’urlo Di Munch – Emanuele Aloia – 627.218

43 – Destri – Gazzelle – 624.718

44 – Inuyasha – Mahmood – 619.327

45 – Hype – Sangiovanni – 602.820

46 – Il Tuo Nome – Il Tre – 601.991

47 – Amare – La Rappresentante Di Lista – 590.822

48 – Coraline – Måneskin – 583.634

49 – A Un Passo Dalla Luna – Rocco Hunt, Ana Mena – 567.409

50 – Street – Capo Plaza – 549.905

Clicca su Continua per scoprire la classifica Spotify Top Viral.