Classifica Spotify Settimana #12: Madame scalza Colapesce e Dimartino e si porta in vetta

La classifica Spotify di questa settimana premia Madame, che grazie anche alla pubblicazione dell’album scalza Colapesce e Dimartino e si porta in vetta alla Top 50.

La musica italiana monopolizza la Top 20 con un netto venti a zero su quella internazionale.

I brani del Festival occupano le prime 4 posizioni. Il primo extra Sanremo è La Canzone Nostra di Mace, Blanco e Salmo che si riporta alla #5 con oltre 2 milioni di stream in una settimana.

Nella viral sul podio Aka7even e Gaudiano.

Scopriamo le charts nel dettaglio partendo, come di consueto, dalla classifica Spotify Top 50.

CLASSIFICA SPOTIFY TOP 50

1 – Voce – Madame – 3.610.209

2 – Musica Leggerissima – Colapesce E Dimartino – 2.978.159

3 – Zitti E Buoni – Måneskin – 2.831.619

4 – Chiamami Per Nome – Francesca Michielin E Fedez – 2.207.918

5 – La Canzone Nostra – Mace Con Blanco & Salmo – 2.023.336

6 – La Genesi Del Tuo Colore – Irama – 2.010.572

7 – Lady – Sangiovanni – 1.450.336

8 – Parlami – Fasma. Gg – 1.422.820

9 – Fiamme Negli Occhi – Coma_Cose – 1.409.901

10 – Il Mio Amico – Madame Feat. Fabri Fibra – 1.312.673

11 – Coraline – Måneskin – 1.290.663

12 – Bugie (feat. Rkomi & Carl Brave) – Madame – 1.268.897

13 – Dieci – Annalisa – 1.238.965

14 – Dimmi Ora (feat. Guè Pequeno) – Madame 1.196.544

15 – Vent’anni – Måneskin – 1.115.778

16 – Babaganoush (feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Madame – 1.115.510

17 – Mai Dire Mai (La Locura) – Willie Peyote – 1.112.715

18 – Ferma A Guardare (feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 1.092.538

19 – Venere E Marte (feat. Marco Mengoni, Frah Quintale) – Takagi & Ketra – 1.021.920

20 – Mi Manchi – Aka 7even – 946.988

21 – I Wanna Be Your Slave – Måneskin – 930.792

22 – Tutti Muoiono (feat. Blanco) – Madame – 929.135

23 – Mood (feat. Villabanks) – Madame – 871.022

24 – Nuda (feat. Ernia) – Madame – 855.331

25 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 853.903

26 – Glicine – Noemi – 852.356

27 – Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari – 829.977

28 – Istinto – Madame – 828.910

29 – Amare – La Rappresentante Di Lista – 826.208

30 – Ora – Aiello – 826.075

31 – Non Fare Così – Capo Plaza – 821.205

32 – Save Your Tears – The Weeknd – 790.913

33 – Astronaut In The Ocean – Masked Wolf – 753.257

34 – Luna (feat. Gaia) – Madame – 752.553

35 – Superclassico – Ernia – 748.817

36 – Tutta La Notte – Sangiovanni – 742.688

37 – Baby – Madame – 708.053

38 – Dákiti – Bad Bunny, Jhay Cortez – 707.157

39 – Clito – Madame – 703.408

40 – Inuyasha – Mahmood – 699.396

41 – Your Love (9PM) – Atb, Topic, A7S – 690.067

42 – No Cap (feat. Geolier) – Emis Killa, Jake La Furia – 682.936

43 – Paradise (feat. Dermot Kennedy) – Meduza – 677.754

44 – Concedimi – Matteo Romano – 677.043

45 – Mami Papi – Madame – 672.665

46 – Amiconi – Freestyle – Madame – 656.567

47 – Notti In Bianco – Blanco – 651.773

48 – L’urlo Di Munch – Emanuele Aloia – 648.582

49 – Destri – Gazzelle – 636.949

50 – Lividi Sui Gomiti – Måneskin – 631.163

Clicca su Continua per scoprire la classifica Spotify Top Viral.