Torna su All Music Italia l'appuntamento del venerdì pomeriggio con le classifiche dei singoli più venduti in Italia nell'ultima settimana certificata dalla FIMI. Dopo settimane di.

Monica Landro commenta per noi questa importante "rivoluzione" all'interno del Contest musicale, vera e propria possibile oasi per gli artisti emergenti.

Come ogni venerdì il nostro critico musicale, Fabio Fiume, ha ascoltato e recensito per noi le nuove uscite italiane della settimana.

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Nella nostra intervista, l'artista si racconta rivelando come il brano sia la reazione al dolore per la diagnosi di sclerosi multipla.

Grande emozione per il giovane cantautore che, per la prima volta, si esibirà a Torino presentando i frutti di un anno di lavoro.

di Massimiliano Longo

Concerti in Italia: Green pass inutile? Per salvare la cultura si prenda una decisione subito... i Live club in Italia cadono come mosche!

Concerti in Italia. Mentre nel resto d'Europa (e del mondo) tutto riapre in Italia la situazione non accenna a sbloccarsi e, almeno fino al 30 settembre, il governo non prenderà decisioni in merito. A quanto pare nemmeno il Green pass è riuscito a convincere chi ci governa... almeno per quel che riguarda la musica visto...