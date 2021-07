CLASSIFICA SPOTIFY SETTIMANA 29: Saldi in vetta Blanco & Sfera Ebbasta... Måneskin ancora primi nel mondo

Classifica Spotify relativa alla settimana 29 del 2021… Blanco & Sfera Ebbasta ancora primi in Italia mentre i Måneskin rimangono primi nella Global a livello mondiale.

Tutto stabile sul podio con Mi fai impazzire, malibu e Mille. Salgono Makumba di Noemi & Carl Brave ed entra in Top 20 Melodia proibita di Irama.

Nella classifica mondiale, come dicevamo, Beggin’ dei Måneskin si mantiene in vetta per la terza settimana consecutiva con 51,365,875 stream. Secondo posto per Stay di The Kid LAROI con Justin Bieber a quota 44,889,152 di stream.

Ecco la top 20 completa…

CLASSIFICA SPOTIFY ITALIA TOP 50

MI FAI IMPAZZIRE – BLANCO, Sfera Ebbasta 4,960,968 (=) malibu – sangiovanni 4,036,277 (=) MILLE – Fedez, Achille Lauro feat. Orietta Berti 3,738,599 (=) Un bacio all’improvviso – Rocco Hunt, Ana Mena 2,901,808 (=) MAKUMBA by Noemi, Carl Brave 2,803,074 (+1) Pistolero – Elettra Lamborghini 2,706,589 (-1) NUOVO RANGE – Rkomi, SFERA EBBASTA Junior K 2,685,538 (=) I WANNA BE YOUR SLAVE – Måneskin 2,552,622 (0) Loca – Aka 7even 2,208,798 (=) Beggin’ – Måneskin 2,168,953 (0) Notti In Bianco – BLANCO 2,149,732 (+1) MAREA – Madame 2,087,993 (+1) LUNA PIENA – Rkomi, Irma & Shablo 2,045,636 (-2) Mohicani – Boomdabash feat. Baby K 2,023,811 (=) Movimento lento – Annalisa feat. Federico Rossi 1,987,956 (+2) PARTIRE DA TE – Rkomi 1,920,693 (-1) Un altro ballo – Fred De Palma feat. Anitta 1,827,272 (+2) Ti raggiungerò – Fred De Palma 1,723,306 (-2) Salsa – J-AX, Jake La Furia 1,706,077 (-1) Melodia proibita – Irama 1,545,509 (+2)

