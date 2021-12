Gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia – settimana 48: Marracash ancora al comando. Fedez si ferma fuori dal podio

Artisti più ascoltati su Spotify in Italia, settimana 48 del 2021.

Rimane stabile nella classifica degli artisti più streammati su Spotify Marracash. Il podio si completa con Sfera Ebbasta e Blanco mentre Fedez, con la spinta dei brani del nuovo disco, si ferma alla #4.

Grande rimonta, grazie al nuovo singolo con Sfera, per Tony Effe. In ogni caso la Top 20, salvo Pinguini Tattici Nucleari, Ultimo, Ed Sheeran (unico artista internazionale) e Måneskin, rimane in mano alla musica rap e trap.

Andiamo subito a scoprire insieme i cambiamenti nella Top 20.

ARTISTI PIÙ ASCOLTATI SU SPOTIFY ITALIA SETTIMANA 48