Classifica Radio EarOne settimana 8: rimangono in Top 50 venti brani di Sanremo 2023. Lazza supera Mengoni

Classifica radio EarOne settimana 8 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Il podio rimane in mano ai brani del Festival anche se c’è il sorpasso di Lazza su Marco Mengoni. I brani di Sanremo 2023 ancora presenti in Top 50 sono ancora 20 di cui 7 in Top 10. Tra quelli in salita alla seconda settimana ci sono Lazza, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Rosa Chemical e Giorgia.

Andiamo a scoprire insieme la top 50.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 8

In grassetto i brani di Sanremo 2023.