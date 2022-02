Classifica Radio Earone settimana 6: il Festival è un successo… 19 brani in Top 50 e il podio è tutto Sanremese

Classifica radio EarOne settimana 6 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Grande successo per Sanremo 2022 in radio… sono infatti 19 su 25 le canzoni ad entrare nella Top 50 EarOne. Di queste quattro sono in Top 10 e ben tre occupano il podio.

Andiamo subito a scoprire subito la Top 20.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 6

Con l’arrivo dei brani di Sanremo 2022 perde ben 14 posizioni CRAZY LOVE di MARRACASH che troviamo alle #20 (-14). In salita alla #19 Tell It To My Heart dei MEDUZA feat. Hozier (+1), alla #18 primo brano sanremese nella chart, Ti amo non lo so dire di NOEMI (+50). Scende poi alla 17 Enemy (from the series Arcane League of Legends) degli IMAGINE DRAGONS (-2),

Sale si 44 posizioni e si porta alla #16 Dove si balla di DARGEN D’AMICO (+44), alla 15 In The Dark di PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS (+2), posizione #14 per La ragazza del futuro di CESARE CREMONINI (-3), alla #13 scende let you di IANN DIOR (-6), crolla alla #12 Overpass Graffiti di ED SHEERAN (-7) e alla #11, ad un passo dalla Top 10, Apri tutte le porte di GIANNI MORANDI (+34).

Veniamo alle prime dieci posizioni. Alla #10 scende Oh My God di ADELE (-1), alla # 9 Sacrifice di THE WEEKND (-1), scende alla #8 Mi Fiderò di MARCO MENGONI feat. Madame (-6), alla #7 troviamo Domenica di Achille Lauro (+36) mentre La primavera di Jovanotti perde il podio e scende alla #6 (-5). Alla #5 abcdefu di GAYLE (-1) e alla #4 Can’t Stay Away di DARIN (-1).

Podio tutto italiano, e tutto sanremese, con alla #3 O forse sei tu di ELISA (+54), alla #2 Ciao Ciao de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (+38) e in vetta i vincitori del Festival, MAHMOOD & BLANCO con Brividi (+33).