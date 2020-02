Nuovo appuntamento con la classifica radio Earone, che vede già undici brani in gara a Sanremo 2020 entrare nella Top 100 della classifica airplay che certifica i passaggi in radio.

Ecco nel dettaglio quali sono i brani di Sanremo 2020 in classifica:

La posizione più alta (#51) è occupata da Achille Lauro con Me ne frego, seguito da Elodie con Andromeda (posizione #54), Diodato con Fai rumore (posizione #63), Le Vibrazioni con Dov’è (posizione #64, Anastasio con Rosso di rabbia (posizione #75), Irene Grandi con Finalmente io (posizione #76), Bugo e Morgan con Sincero (posizione #80), Raphael Gualazzi con Carioca (posizione #85), Alberto Urso con Il sole ad est (posizione #90), Marco Masini con Il confronto (posizione #99) e Francesco Gabbani con Viceversa (posizione #100).

Tra le “Nuove proposte” di Sanremo troviamo nelle prime cento posizione della classifica airplay Tecla con 8 Marzo (addirittura alla #36 grazie agli innumerevoli passaggi di Rtl 102.5) e gli Eugenio in Via di Gioia con Tsunami (87).

Classifica Radio Earone settimana 6 2020

Posizione #20 per All i know di Golstone feat. Octave Lissner (+17), alla #19 Adore you di Harry Styles (+3), alla #18 Ritmo (Bad boys for life) dei The Black Eyed Peas & J Balvin (-2), alla #17 Easy di Alice Merton (=).

Primo italiano della Top 20 è Zucchero con Spirito nel buio alla #15 (=), alla #14 scende In mezzo a questo inverno di Tiziano Ferro (-1), alla #13 Everyday life dei Coldplay (+5), alla #12 Al telefono di Cesare Cremonini (=) e alla #11 Bravi a cadere di Marracash (-3).

Scende alla #10 Stupida allegria di Emma (-3), sale alla #9 South of the border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (+1), alla #8 Roxanne di Arizona Zervas (+1) e alla #7 Tutto questo sei tu di Ultimo (-2).

Stabile alla #6 Boogieman di Ghali feat. Salmo (=), alla #5 Don’t start now di Dua Lipa (-2), alla #4 stabile I Nostri anni di Tommaso Paradiso (=), alla #3 sale Rapide di Mahmood (+8), alla #2 scende La Mia hit di J-Ax feat. Max Pezzali (-1) e in vetta Blinding lights di The Weeknd (+1).

