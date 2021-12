Classifica radio EarOne settimana 50: Elisa è prima tra gli italiani, Tiromancino è la più alta new entry della settimana

Torna dopo qualche settimana di assenza sul nostro sito, la classifica radio EarOne con i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Nella settimana podio internazionale se non fosse per nuovo singolo di Elisa, Seta, che fa un balzo in avanti e si porta al terzo post.

Ma andiamo a scoprire insieme le prime venti posizioni…

Classifica radio earone settimana 50

Posizione numero #20 per Wallah di Ghali che rimane stabile (=), scende alla #19 invece Vertigine di Elodie (-3), alla #18 Dopamine di PURPLE DISCO MACHINE feat. Eyelar (-5) e alla #17, stabile, Moth To A Flame di Swedish House Mafia & The Weeknd (=).

16esimo posto per la versione nuovo millennio di una hit di Raf, La più bella firmata da Mecna & Coco che salgono di due posizioni (+2). Alla #15 Smokin Out The Window di Bruno Mars, Anderson .Paak e Silk Sonic (+4) e alla #14 grande balzo in avanti per Sapore, nuovo singolo di Fedez con Tedua (+7).

Posizione numero #13 per Cold Heart di Elton John e Dua Lipa (-1), alla #12 Lipstick di Kungs (-2) e alla #11 Siamo qui di Vasco Rossi, stabile (=).

Entriamo nella Top 10 che vede in decima posizione THATS WHAT I WANT di Lil Nas X (-5), alla #9 Overpass Graffiti di Ed Sheeran (-3), alla #8 Cambia un uomo di Marco Mengoni in discesa (-1) mentre sale fino alla #7 il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Colibrì (+8).

Scende alla #6 Coez con Come nelle canzoni (-2), in salita alla #5 Golden Nights di SOPHIE AND THE GIANTS feat. Benny Benassi, Dardust e Astrality (+4) mentre alla quattro troviamo l’ex numero #1 della scorsa settimana, Marracash con Crazy Love (-3).

Sul podio Seta di Elisa (+5), alla #2 stabili i Coldplay con BTS e la loro My Universe (=) e in vetta sale Adele con Easy On me che guadagna questa settimana due posizioni.

