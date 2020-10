La classifica radio Earone di questa settimana premia Levitating di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott.

Emma perde la vetta dopo due settimane di regno e si deve accontentare della #5, mentre Ligabue torna sul podio.

Ancora tiepida l’accoglienza per Maleducata di Achille Lauro che alla terza settimana di presenza in classifica si trova oggi alla #10. Un risultato buono, ma per il momento lontano dai riscontri dei recenti precedenti singoli.

Fuori dalla Top 50 dopo aver dominato l’estate Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso.

Ancora non si vedono nella Top 50 i singoli di Fiorella Mannoia e Samuel. Per il cantante dei Subsonica è una situazione inedita, in quanto i suoi singoli da solista hanno sempre ottenuto risultati ottimi nella chart Earone.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE

Entra nella Top 20 Diamonds di Sam Smith (+7), mentre alla #19 scende Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo Zikode (-6). Giù anche Nobody’s Love dei Maroon 5 (-2) oggi alla #18.

Stabile alla #17 Breaking Me di Topic & A7S (=), mentre alla #16 e alla #15 salgono 22 Settembre di Ultimo (+7) e Bella Storia di Fedez (+3).

Quattro posti in meno per The One That You Love di LP (-4), che scende alla #14, mentre alla #13 sale Let’s Love di David Guetta & SIA (+3).

In calo alla #12 Rimmel di Tiziano Ferro e alla #11 non si muove Superclassico di Ernia (=).

Salgono alla #10 e alla #9 Maleducata di Achille Lauro (+6) e Finchè Ti Va dei Tiromancino (+3). Stabile alla #8 Coco Chanel di Gaia (=).

Un’altra posizione persa per Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (-1) oggi alla #7, mentre alla #6 risale Tick Tock di Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn (+1).

Crollo per Latina di Emma (-4) che scende dalla vetta fino alla quinta posizione. Giù anche Ricordami di Tommaso Paradiso.

Torna sul podio e si piazza alla #3 La ragazza dei tuoi sogni di Ligabue (+1). In salita alla #2 Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (+3).

Levitating di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (The Blessed Madonna Remix) (+1) si porta per la prima volta in vetta.

