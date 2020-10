La prima classifica radio Earone del mese di ottobre premia nuovamente Emma. L’artista si conferma in testa con il singolo Latina confermando l’ottimo apprezzamento del brano.

Sale sul podio Tommaso Paradiso, mentre scende Ligabue ora quarto, in attesa della pubblicazione dell’autobiografia E’ andata Così Trent’Anni Come si deve, scritta con Massimo Cotto.

Bella Storia di Fedez è la più alta nuova entrata, l’unica nella Top 20. Crepe di Irama entra solo alla #32.

Guadagna tre posizioni e si piazza alla #20 Midnight Sky di Miley Cyrus (+3). Scende di un gradino La Storia Infinita dei Pinguini Tattici Nucleari (-1), mentre alla #18 entra Bella Storia, il nuovo singolo di Fedez (ne abbiamo parlato Qui).

Perde due posti Breaking Me di Topic & A7S (-2), ora alla #17, mentre alla #16 entra nella Top 20 Maleducata di Achille Lauro (+5). In discesa alla #15 Nobody’s Love dei Maroon 5 (-2).

Scendono alla #14 e alla #13 Un Día (One Day) di J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy (-4) e Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo Zikode (-7).

In netta ascesa Finchè ti va dei Tiromancino (+8) alla #12, mentre alla #11 prosegue l’ottimo momento di Ernia che sale con Superclassico (+1).

Salgono alla #10, #9 e #8 The One That You Love di LP (+4), Rimmel di Tiziano Ferro (+2) e Coco Chanel di Gaia (+1).

Giù alla #7 Tick Tock di Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn (-2), così come alla #6 Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (-4).

Sale di tre posizioni Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (+3) e apre la Top 5. Medaglia di legno per Ligabue con La Ragazza dei tuoi sogni (-1).

Sul podio alla #3 Ricordati di Tommaso Paradiso (+4), mentre alla #2 Levitating di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (The Blessed Madonna Remix) (+2). In vetta si conferma Emma con Latina (=).

