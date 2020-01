La classifica radio Earone di questa settimana premia ancora una volta Don’t Start Now di Dua Lipa, ma più di un brano si avvicina alla vetta…

La Mia Hit di J-Ax e Max Pezzali arriva a un passo dal podio, ma la nuova entrata più alta è Rapide di Mahmood che fa il suo ingresso alla #11. Entra in Top 20 anche il nuovo singolo di Ghali.

A sorpresa non decolla I Nostri Anni di Tommaso Paradiso che alla seconda settimana di chart non si muove rispetto a 7 giorni fa.

Sorprende, invece, Iva Zanicchi che con il nuovo singolo Sangue Nero fa il suo esordio in Top 50 ed è un risultato considerevole.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Scende alla #20 Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi (-1), così come Carillon di Nahaze e Achille Lauro (-1) alla #19, Easy di Alice Merton (-1) alla #18, Memories dei Maroon 5 (-7) alla #17 e Dance Monkey di Tones And I (-8) oggi alla #16.

Entra alla #15 Boogieman di Ghali feat. Salmo, mentre alla #14 scende In mezzo a questo inverno di Tiziano Ferro (-3).

Risale alla #13 Ritmo (Bad Boys For Life) dei The Black Eyed Peas & J Balvin (+3), preceduto da I Nostri Anni di Tommaso Paradiso (=) che un po’ a sorpresa resta stabile alla #12. Entra alla #11 Rapide di Mahmood.

Giù alla #10 Al Telefono di Cesare Cremonini (-3), mentre alla #9 sale e raggiunge la sua miglior posizione Tutto questo sei tu di Ultimo (+6).

Piccolo passo avanti per Spirito nel Buio di Zucchero (+1) oggi alla #8, mentre scende dal podio e si piazza alla #7 Bravi a Cadere di Marracash (-4).

Non si muovono alla #6 South of the Border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (=) e alla #5 Good as Hell di Lizzo (=).

Con un notevole balzo La mia hit di J-Ax feat. Max Pezzali (+10) sale alla #4 (Qui la nostra videointervista di presentazione dell’album ReAle), mentre alla #3 passo indietro per Stupida Allegria di Emma (-1).

Sale alla #2 Blinding Lights dei The Weeknd (+11), mentre in vetta si conferma Don’t Start Now di Dua Lipa.

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 della Classifica radio Earone.