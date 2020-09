L’ultima classifica radio Earone del mese di settembre premia a sorpresa Emma che guadagna il primo posto con un colpo di coda. Un primato inaspettato anche perchè a metà settimana il pezzo della cantautrice salentina era solo al terzo posto.

Dopo una sola settimana di regno Ligabue perde lo scettro e si deve accontentare di un comunque buon terzo posto.

Sale Ricordami di Tommaso Paradiso, mentre Tiziano Ferro con la cover di Rimmel perde già qualche posizione e ora è fuori dalla Top Ten.

Molto bene Gaia che raggiunge la miglior posizione con il singolo Coco Chanel, confermando un certo feeling con le radio.

Non si arresta l’ascesa di Ernia che oggi guadagna ben altre 8 posizioni.

Maleducata di Achille Lauro (Qui l’articolo sul nuovo videoclip) fa il suo ingresso alla #21 ed è la più alta nuova entrata.

Altre nuove entrate. Ultimo con 22 settembre alla #34 e Vertigine di Levante alla #35.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE

Sale di tre posizioni ed entra nella Top 20 Finchè ti va dei Tiromancino (+3). Risale alla #19 Ciclone di Takagi & Ketra & Elodie feat. Mariah, Gipsy Kings, Nicolas Reyes & Tonino Baliardo (+2).

Balzo dei Pinguini Tattici Nucleari che salgono alla #18 con La Storia Infinita (+7), mentre alla #17 scende Watermelon Sugar di Harry Styles (-6).

In discesa anche Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 X Jason Derulo (-6) oggi alla #16 e Breaking Me di Topic & A7S (-7) che scende alla #15.

In salita alla #14 The One That You Love di LP (+3), mentre alla #13 non si muove Nobody’s Love di Maroon 5 (=). Balzo di Superclassico di Ernia (+8) che si porta alla #12.

Scendono alla #11 e alla #10 Rimmel di Tiziano Ferro (-4) e Un Día (One Day) di J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy (-1).

In netta ascesa alla #9, alla #8 e alla #7 Coco Chanel di Gaia (+3), Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (+11) e Ricordami di Tommaso Paradiso (+8).

Due posizioni in meno per Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo Zikode (-2) che oggi si piazza alla #6. Stabile alla #5 Tick Tock di Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn (=), mentre alla #4 sale Levitating di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (The Blessed Madonna Remix) (+2).

Sul podio alla #3 scende e abbandona la vetta dopo una sola settimana di regno Ligabue con La Ragazza dei Tuoi Sogni (-2) e alla #2 stabile Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (=).

Al primo posto sale Emma con Latina (+2), che bissa così il successo di Io Sono Bella che un anno fa raggiunse lo stesso risultato.

