Classifica Radio EarOne settimana 35: solo i The Kolors resistono alla fine dell’estate. Ligabue è la più alta new entry

Classifica radio EarOne settimana 35 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

“L’estate sta finendo” cantavano i Righeira anni fa, in questo caso è il mese di agosto ad essere finito eppure già le canzoni dell’estate, eccezion fatta per “Italodisco” dei The Kolors, scendono in classifica. La caduta più rapida è quella di “Disco paradise” di Fedez, Annalisa e Articolo 31 che passa in una sola settimana dalla #6 alla #13.

Torna Ligabue e il nuovo singolo, “Una canzone senza tempo“, debutta subito in Top 10.

Andiamo a scoprire insieme la top 50. Cliccate in basso su continua.