Classifica Radio EarOne settimana 35: fuori dalla Top 10 “La dolce vita”. Elisa con Jovanotti più alta nuova entrata della settimana

Classifica radio EarOne settimana 35 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Era da un po’ che non accadeva… la musica internazionale torna ad imporsi in radio con ben sei brani in Top 10 che diventano dieci in Top 20. In vetta rimane comunque un brano italiano, quello dei Pinguini Tattici Nucleari mentre, a sorpresa, La Dolce vita dopo settimane al primo posto crolla fuori dalla Top ten.

Più alta nuova entrata della settimana, direttamente alla #13, Palla al centro di Elisa.

Andiamo subito a scoprire la Top 20 nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 35 – TOP 20

Giovani Wannabe – Pinguini Tattici Nucleari (+2) Late Night Talking – Harry Styles (+5) Tropicana – Boomdabash & Annalisa (-1) Tribale – Elodie (+1) Don’T You Worry (Feat. Shakira & David Guetta) – Black Eyed Peas (-1) Break My Soul – Beyoncé (+2) I Ain’T Worried – Onerepublic (+6) Hula-Hoop – Carl Brave E Noemi (-2) 2 Be Loved (Am I Ready) – Lizzo (+8) Sharks – Imagine Dragons (=) La Dolce Vita – Fedez, Tananai, Mara Sattei (-10) Stelle – Fabri Fibra, Maurizio Carucci (-3) Palla Al Centro – Elisa, Jovanotti (New) Pare (Feat. Madame) – Ghali (-2) Bad Decisions – Benny Blanco, Bts, Snoop Dogg (+1) We Own The Night – Sophie And The Giants (+11) Superstar – Darin (-3) Stay With Me – Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey & Pharrell Williams (+2) Sensibile All’Estate – Jovanotti, Sixpm (-8) Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo (-2)

