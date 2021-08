In Copertina

Pagelle singoli italiani in uscita Venerdi 27 Agosto ( con qualche recupero dalle ferie )

Mannarino, J-Ax, Mahmood con Elisa, Rkomi con Irama & Shablo, Cioffi, Erica Mou e tanti altri.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 34: Ed Sheeran spodesta Marco Mengoni. In continua salita "Mi fai impazzire"

Nella Top 10 di questa settimana la musica internazionale batte quella italiana 6 a 4.

J-Ax presenta Surreale: "Non ho paura degli haters e non sono cool... sono fan della Machete e di Laura Pausini"

Oggi, venerdì 27 agosto esce Surreale, il nuovo doppio album di J-Ax. L'idea originale era di proporre al proprio pubblico un re-pack dell'album ReAle, uscito nel.

Amici di Maria De Filippi: imminente la partenza dell'edizione numero 21 dopo i record dell'ultima annata

Nella prima puntata del pomeridiano di Amici 21 sarà fatto un omaggio al cantante scomparso recentemente, Michele Merlo.

SOFARM FESTIVAL: spazio al nuovo indie con Comete, Neno, Manitoba, Svegliaginevra e molti altri. Aperte le prevendite

Il Festival si svolgerà il 18 e 19 settembre a Torino con ampio spazio alle realtà indie emergenti. Aperte le prevendite.

Spotify svela le classifiche delle canzoni più ascoltate nell'estate 2021: Sangiovanni primo in Italia, i Måneskin secondi nel mondo!

In italia trionfa "malibù" di Sangiovanni ma Rkomi piazza ben tre brani in Top 20.

Nuova musica in arrivo: gli album italiani in uscita da settembre a dicembre 2021

Quali sono i progetti musicali italiani in uscita in questa ultima parte dell'anno? Scopriamolo insieme.

Torneo Canzone dell'estate 2021 la semifinale. Partono le votazione sui nostri social

Si vota su Facebook e Instagram fino a sabato 28 agosto alle 23:59. Nell'articolo i codici di voto e le modalità.

Da giugno a settembre, tutti i concerti dell'estate 2021 data per data

Un calendario in costante aggiornamento con tutti i live della bella stagione.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Intervista a Konti Flowerchild: "Questo EP rappresenta per me la voglia di trovare sempre il lato positivo delle cose"

Nel progetto cinque brani prodotti da Mike Defunto.

Intervista a Esa Abrate: "Avec Toi è un ponte tra il vecchio Esa e quello che tra poco conoscerete"

Nell'intervista si parla di Amici, del nuovo singolo ed anche di Anna Pettinelli.

Intervista a Ellynora: "Ho vissuto relazioni tossiche, malate e spesso anche pericolose e le racconto in Mayday"

"Nel mercato italiano si aspetta che le novità vengano valorizzate prima all’estero per poi ricrearne delle simili qui...".

Intervista a Santoianni: "La potenza dell’amore spesso si radica nell’immaturità dell’adolescenza..." come nel nuovo singolo, "Exit"

Santoianni, nome d'arte di Donato Santoianni, continua il suo nuovo percorso musicale iniziato qualche mese fa con il singolo Stazione di sosta. E così, dopo.

Tutti contro Salmo ma non chiudiamo gli occhi, succede in tutta Italia!

Il concerto di Salmo ad Olbia e le sue successive dichiarazioni... Il suo botta e risposta con Fedez... tutto questo ha tenuto banco in questi giorni sul web, nei giornali e in tv. Ora da quanto è successo è giusto alzare gli occhi e guardarsi intorno "condannando" anche chi sta facendo la stessa cosa in...

Castrocaro 2021: svelati conduttori e la giuria con Ermal Meta, Margherita Vicario e...

Alla guida della manifestazione, che da anni non riesce a lanciare i propri vincitori, Paola Perego e Valeria Graci.

Arena '60 '70 '80, svelato il cast dello show amarcord di Amadeus all'Arena di Verona

Artisti italiani e internazionali si alterneranno sul palco dell'Arena di Verona con Amadeus nelle vesti di conduttore e... Dj.

Esce "Cantaré" di Mannarino, un inno alla voce per chi non ha voce

Il brano anticipa il disco più politico e visionario della carriera del cantautore.

Ermal Meta ospite della serata finale della Perdonanza Celestiniana L'Aquila

A seguire il cantautore è atteso a Taormina, per l'unica data italiana del suo tour, e a Tirana.

Carmen Consoli: ecco la copertina del nuovo album, "Volevo fare la rockstar"

L'album arriva a sei anni dall'ultimo progetto con canzoni inediti, "L'abitudine di tornare".

Ad ottobre l'ultima edizione di "Parole di Lulù". Niccolò Fabi: "L’ultimo passo di quel lasciare andare che mi trovo a cantare ogni sera"

La manifestazione nacque undici anni fa dopo la tragica scomparsa della piccola Olivia, Lulù, figlia del cantautore.

Aka 7even, Sergio Rubini e Lello Arena sono i primi ospiti annunciati del Premio Fabula 2021

L'edizione di quest'anno sarà all'insegna della ripartenza. Non la l'undicesima ma la Dieci + Uno.

Rkomi lancia in radio "Luna piena" con Irama & Shablo, brano già certificato con il disco di platino

Il disco, tra i più venduti del 2021, ha già collezionato 8 dischi di platino e 5 dischi d'oro.

Notte della Taranta: il Volo superospiti, Madame e Enrico Melozzi maestri concertatori

A fare da narratore su Rai1, il 4 settembre, sarà Al Bano.

È Dj Gengis il "regista" dell'album "Beat coin", l'album che riunisce 18 esponenti del rap italiano

Sono undici le canzoni della tracklist del progetto che si ispira, nel titolo e nella grafica, alla criptovaluta.

Erica Mou torna a settembre con l'album "Nature" cantato in italiano, inglese, francese e dialetto pugliese

Nell'album anche due collaborazioni... con Zibba e Marcelo Jenec.

L'adolescenza di Mahmood raccontata in "Rubini", nuovo singolo in duetto con Elisa

Dopo i primi due singoli ufficiali, "Inuyasha" e "Klan", arriva il 27 agosto il nuovo estratto da "Ghettolimpo".

Blanco annuncia l'uscita del suo primo album "Blu celeste" in cd, vinile e digitale. Parte il pre order

Il disco è già disponibile in pre order, anche in versione autografata in esclusiva per Amazon. Trovate il link nell'articolo.

Sangiovanni festeggia la prima data del tour a casa di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

Per l'occasione il giovane artista ha scritto un post per ringraziare tutti i suoi fan.

Gianni Nazzaro: la moglie svela i nomi degli amici noti che hanno pagato il funerale all'artista

L'artista, noto come cantante, dagli anni 2000 era diventato un volto familiare in tv grazie alla partecipazione a Fiction di successo.

Leon Faun C'era una volta. Fantasy o non fantasy, questo è un rap che "incanta"

Eurovision Song Contest 2021: la guida e i video delle 39 canzoni in gara. Parte 4 di 4

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Bando Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Al via le domande, ecco termini e scadenze

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Luca Marino chiude la sua trilogia estiva con "Mi manchi"

Anteprima video: Martina Grillo usa una fotocamera del 2007 per immortalare la malinconia dell'estate

ZEFIRO canta il suo "Incubo": un singolo di esordio che colpisce per la lucidità della scrittura

Tutti fenomeni a ridosso della partenza del tour lancia il nuovo singolo, "Marinai"

"Era scritto" dei Solisumarte, il brano che ha conquistato 3 playlist editoriali di Spotify

Marina Erroi duetta con Biondo nel singolo d'esordio “Paracadute”

Limoni pubblica il nuovo singolo, "C'est fini", ispirato dal film cult "Il Laureato"

Il conflitto che c'è in ognuno di noi raccontato in "Parole di vetro" di Ditta Marinelli

Un connubio di ritmi africani e latini per "Piña colada", nuovo singolo di Serena De Bari

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 34: Ed Sheeran spodesta Marco Mengoni. In continua salita "Mi fai impazzire"

Certificazioni FIMI settimana #33: Sangiovanni vicino al milione di copie certificate

Classifica Spotify settimana #33: Blanco, inarrestabile, occupa le prime due posizioni delle chart

Classifica di vendita FIMI singoli settimana #33: Blanco domina l'estate... in Top 50 con quattro brani!

Classifica di vendita FIMI album settimana #33: Rkomi resiste in vetta... Fred De Palma a un passo dal podio

Classifica radio Earone settimana 33: Marco Mengoni ritorna in vetta, Rkomi entra in Top 50

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Emanuele Aloia Intervista Sindrome di Stendhal

Achille Lauro Intervista Lauro

Cioffi live in esclusiva per All Music Italia

J-Ax svela: “Ho avuto il COVID e mi sono sentito abbandonato dallo stato...”

Max Gazzè Intervista La matematica dei rami

Virginio Intervista Rimani

Random Intervista Nuvole

Febo Giorgio Pasotti Intervista Fino In Fondo

Aiello Intervista Meridionale

Colapesce Dimartino Musica leggerissima L'esilarante appello per Sanremo 2021

Fasma Intervista Parlami Sanremo 2021

Maneskin Intervista Zitti e Buoni Sanremo 2021