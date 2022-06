Classifica Radio EarOne settimana 23: “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei subito in vetta. Ma la sorpresa è Alessandra Amoroso!

Classifica radio EarOne settimana 23 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

C’è una nuova numero uno nelle radio italiane… dopo il trionfo dello scorso anno con Mille Fedez parte subito in quarta anche con i nuovi compagni, Tananai e Mara Sattei. La sorpresa della settimana però ha un’altra voce… quella inconfondibile di Alessandra Amoroso.

Andiamo subito a scoprire insieme le prime venti posizioni della classifica Radio EarOne.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 23

Entra in Top 20 2Step il nuovo singolo di Ed Sheeran nella versione italiana con Ultimo (+1), perdono posizioni e finiscono alla #19 i Måneskin con Supermodel (-2). Sono ben otto invece le posizioni perse da un brano che fino a qualche settimana fa era sul podio. Parliamo di Propaganda di Fabri Fibra che troviamo alla #18 (-8). La seconda più alta new entry della settimana è Nostalgia di Blanco che debutta alla #17.

Scende alla #16 L’Eccezione di Madame (-4), alla #15 troviamo Hold My Hand di Lady Gaga (-4), alla #14 West Coast degli Onerepublic (-1), alla #13 sale Superstar di Darin (+2), in discesa alla #12 I Love You Baby di Jovanotti mentre prende tre posizioni e sfiora l’ingresso in Top Ten portandosi alla #11 Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari (+3).

Entriamo nelle prime dieci posizioni dove troviamo subito Shakerando di Rhove (-2), preceduto alla #9 da Fortuna di Ghali (-3). In vista dell’ingresso del nuovo brano, in uscita oggi, Bagno A Mezzanotte di Elodie scende alla #8 (-3). Una sola settimana sul podio invece per 5 Gocce di Irama feat. Rkomi (-4). Alla #6 c’è Elisa con Litoranea in coppia con Matilda De Angelis (+1), scende alla #5 No Stress di Marco Mengoni (-1) mentre fa un bel balzo in avanti e si avvicina al podio l’ultimo singolo di Alessandra Amoroso con i Db Boulevard, Camera 209 che troviamo alla #4 (+14).

Veniamo al podio. Perde la vetta About Damn Time di Lizzo (-2), stabile alla #2 As It Was di Harry Styles (=) mentre fa subito centro e debutta in prima posizione La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei (New).

