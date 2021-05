Classifica Radio Earone Settimana #19: tris Purple Disco Machine. Sul podio i Coldplay

La classifica radio Earone premia la musica internazionale con poche eccezioni. Ciò è dovuto al fatto che queste sono settimane di transizione, in cui la musica italiana sta lanciando i nuovi singoli e i pezzi di Sanremo risultano in deciso calo.

Il nuovo singolo dei Coldplay entra direttamente sul podio e precede La Scelta di Caparezza, unico brano italiano tra i primi 3.

Nessuna nuova entrata italiana in Top 50, dove però fa capolino il nuovo singolo di Giordana Angi e Loredana Bertè.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 20 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio. Cliccate sul cuore per seguirla!

