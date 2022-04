Classifica Radio EarOne settimana 13: Elodie ritorna regina e si prende il primo posto. Vasco e Marracash debuttano alla #5

Classifica radio EarOne settimana 13 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Un podio quasi completamente rivoluzionato quello di questa settimana che vede Elodie prendersi la prima posizione. La più alta nuova entrata della settimana è la collaborazione tra Vasco Rossi e Marracash mentre entrano rispettivamente in Top 20 e Top 10 i nuovi singoli di Francesco Gabbani e Jovanotti.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 13

Scende fino alla #20 INSUPERABILE di RKOMI (-9). Discesa altrettanto “ripida” per La ragazza del futuro di CESARE CREMONINI che troviamo alla #19 (-9). Alla #18 LAUREA AD HONOREM di MARRACASH feat. Calcutta (-2) e alla #17 Can’t Stay Away – DARIN (-4).

Perde ben #11 posizione e crolla alla #16 il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022, Brividi di MAHMOOD & BLANCO (-11). Posizione #15 per I AM WOMAN di EMMY MELI (-1), alla #14 Una cosa più grande di ERMAL META feat. Giuliano Sangiorgi (+1), sale alla #13 Bones degli IMAGINE DRAGONS (+9) e sale entrando in Top 20, ad un passo dalla Top 10, Volevamo solo essere felici di FRANCESCO GABBANI che questa settimana troviamo alla #12 (+15). Alla #11 scende Sacrifice di THE WEEKND (-2).

Veniamo alla Top Ten dove troviamo alla #10 Bam Bam di CAMILA CABELLO feat. Ed Sheeran (+2), grande balzo in avanti fino alla #9 per I love you baby di JOVANOTTI (+25), alla #8, in discesa, Dove si balla di DARGEN D’AMICO (-4), alla #7 Clap Your Hands di KUNGS (+1), alla #6, stabile, Tutte le notti di TOMMASO PARADISO (=) mentre alla #5 fa il suo ingresso in classifica La pioggia alla domenica di Vasco Rossi feat. Marracash (NEW).

Sale alla # 4 In The Dark di PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS (+3). Rivoluzione sul podio…

La rappresentante di lista dopo svariate settimane perde la prima posizione scendendo alla #3 con Ciao Ciao (-2), sale alla #2 Propaganda di FABRI FIBRA feat. Colapesce e Dimartino (+1) e conquista la vetta Bagno a mezzanotte di ELODIE (+1).

