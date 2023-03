Classifica Radio EarOne settimana 10: Sanremo 2023 ancora sul podio con Madame in salita

Classifica radio EarOne settimana 10 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Resiste bene il festival con sette canzoni ancora in Top 10 e una appena fuori (undicesima posizione). Entra alla #12 il nuovo singolo di Tiziano Ferro, Addio amore mio, ingresso alla #28 per Baby said dei Måneskin e alla #34 per il nuovo singolo di Diodato, Così speciale.

Il podio vede stabilissimi Lazza, Elodie e Marco Mengoni.

Andiamo a scoprire insieme la top 50.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 10

In grassetto in brani di Sanremo 2023: