Classifica Radio Earone Settimana #1: il ciclone Vasco irrompe in vetta!

La prima classifica radio Earone del 2021 premia subito Vasco Rossi. Una Canzone d’amore buttata via fa il suo esordio direttamente in vetta scalzando i Boomdabash, primi durante tutto il periodo festivo.

Per il resto settimana tutto sommato tranquilla con Cocoricò di Samuel e Colapesce l’altra nuova entrata nella Top 50, anche se in una posizione decisamente di rincalza. Ma per il leader dei Subsonica c’è tutto il tempo per rifarsi, anche in vista dell’imminente uscita dell’album.

Diverse settimane dopo l’uscita raggiunge la miglior posizione Glenn Miller di Gio Evan, forte della spinta della curiosità in vista del Festival di Sanremo.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio.

Cliccate sul cuore per seguirla!

Clicca su Continua per scoprire la classifica radio Earone nel dettaglio.