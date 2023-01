Classifica Radio EarOne settimana 1: il 2023 inizia con Marracash primo. thasup con Tiziano Ferro sono la più alta new entry

Classifica radio EarOne settimana 1 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Se il 2022 si era chiuso con Elodie che batteva un proprio record personale (vedi qui), il 2023 si apre con il suo ex compagno, Marracash, che la supera in classifica e si prende il primo posto. Cosa per nulla scontata per un artista rap. Due new entry italiane in classifica: alla #20 il nuovo singolo di thasup e Tiziano Ferro e alla #29 Rovazzi.

Andiamo a scoprire insieme la top 50.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 1