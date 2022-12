In attesa di Sanremo Elodie va in prima in radio e si conferma la regina dell’Airplay con 8 singoli consecutivi alla #1

Il 2023 di Elodie si aprirà con un appuntamento importante. Il ritorno in gara al Festival di Sanremo a tre anni dall’ultima partecipazione. Seguiranno poi nuovo album e un il primo grande live al Mediolanum Forum di Assago. Ma anche il 2022 per la cantante si conclude con il botto… è infatti regina delle radio!

Il suo ultimo singolo, Ok. Respira, ha infatti conquistato nell’ultima settimana dell’anno il titolo di brano più trasmesso dalle radio. Un grande traguardo se si conta che è l’ottavo singolo consecutivo (Proiettili non è stato lanciato ufficialmente come singolo, ma come brano portante del film Ti mangio il cuore) della cantante a raggiungere questo risultato

Il brano che dà il titolo al nuovo disco, una canzone scritta dalla stessa Elodie con Federica Abbate, Joan Thiele, Jacopo Ettorre e il team di ITACA, che lo ha anche prodotto, conquista la vetta ed è il terzo brano su tre lanciati dalla cantante nel 2022 a riuscirci.

Ecco i brani precedenti che sono arrivati al primo posto della classifica radio:

Pensare male feat. The Kolors (2019)

Margarita (2019)

Andromeda (2020)

Guaranà (2020)

Vertigine (2021)

Bagno a mezzanotte (2022)

Tribale (2022)

Raggiungerà lo stesso risultato anche Due, il brano che Elodie presenterà al Festival? Chissà… la concorrenza sarà davvero agguerrita. Qui a seguire il video di Ok. Respira.