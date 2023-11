Classifica Radio EarOne settimana 46: Angelina Mango sale alla #1. È la sesta donna solista a riuscirci nel 2023

Classifica radio EarOne settimana 46 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

C’è una nuova numero uno in città, ed è ancora una volta una donna, è la 14esima volta che capita nel 2023. Dopo Lady Gaga, Annalisa, Peggy Gou, Elodie e Laura Pausini, Angelina Mango è la sesta donna solita a raggiungere la vetta della classifica radio.

Sempre restando nel campo musica al femminile il risultato più che buono è che sono cinque le donne presenti in Top 10. Tre italiane e due internazionali, tutte con brani da soliste.

Blanco con “Bruciasse il cielo” è la più alta nuova entrata della settimana alla posizione numero #7.

Seguono Elodie in discesa e, in salita, Bresh con Pinguini Tattici Nucleari.

Questo per quel che riguarda la classifica generale, nella Top 5 Urban è ancora una volta made in Italy con al primo posto “Insta lova” di Marracash & Gué seguita da, tutti stabili rispetto alla scorsa settimana, “Everyday” di Takagi & Ketra con Anna, Geolier e Shiva, “Cenere” di Lazza alla #3, “Milano” di Bia, Sfera Ebbasta & Fivio Foreign alla #4 e “Cadillac” di Boro, Artie 5ive e Andry The Hitmaker alla #5.

Tutte canzoni non presenti nella Top 20 generale.

Nella Top 5 della classifica Rock, guidata dagli U2, contonia ad essere presente solo un brano italiano, “Gli sbagli che fai” di Vasco Rossi che scende dalla #2 alla #4.

La classifica dance vede stabile al comando “Mercy” di The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk.

