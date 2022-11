Classifica Radio EarOne settimana 45: Giorgia debutta in Top 10. Jovanotti, in un solo giorno, è in Top 40

Classifica radio EarOne settimana 45 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Questa settimana rimane tutto immutato sul podio dei brani più passati nelle radio italiane. Per quel che riguarda invece le nuove entrate Giorgia irrompe con la sua Normale in Top 10 e stupisce Jovanotti, fuori da giovedì, che con Se lo senti lo sai entra con un solo giorno di programmazione in Top 40.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 45

Ecco la Top 50. In grassetto in brani italiani o che vedono la partecipazione di artisti italiani:

Ricordi – Pinguini Tattici Nucleari (=) Tutti I Miei Ricordi – Marco Mengoni (=) Humankind – Coldplay (=) Bellissima – Annalisa (+1) Hold Me Closer – Elton John & Britney Spears (-1) Celestial – Ed Sheeran (=) Viola (Feat. Salmo) – Fedez (+1) Normale – Giorgia (New) Snap – Rosa Linn, Alfa (+4) 2 Be Loved (Am I Ready) – Lizzo (-3) Ti Va Di Stare Bene – Ultimo (+9) Abissale – Tananai (=) !Ly (Feat. Coez) – Thasup (-3) Star Walkin’ (League Of Legends Worlds Anthem) – Lil Nas X (=) La Vita Splendida – Tiziano Ferro (-4) The Loneliest – Måneskin (+2) Bad Decisions – Benny Blanco, Bts, Snoop Dogg (=) We Own The Night – Sophie And The Giants (-3) Palla Al Centro – Elisa, Jovanotti (-10) I’M Good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha (-1) Music For A Sushi Restaurant – Harry Styles (+4) Patto Con Riscatto – Vasco Rossi (-6) Cuff It – Beyoncé (+1) Forget Me – Lewis Capaldi (-2) Caos – Fabri Fibra, Lazza, Madame (-4) Simply The Best (Feat. Anitta & El Alfa) – Black Eyed Peas (+15) Tissues – Yungblud (=) Occhi Grandi Grandi – Francesca Michielin (-5) Unholy (Feat. Kim Petras) – Sam Smith (+3) Million Dollar Baby – Ava Max (-2) I Ain’T Worried – Onerepublic (-5) How Do I Say Goodbye – Dean Lewis (+2) Easy – Baby K (=) I Drink Wine – Adele (New) I Like You (A Happier Song) (Feat. Doja Cat) – Post Malone (-4) Fluo – Sangiovanni (-6) Chiamami – Coma_Cose (+6) Do I Love You (Indeed I Do) – Bruce Springsteen (=) Se Lo Senti Lo Sai – Jovanotti (New) Late Night Talking – Harry Styles (-5) Telenovela – Biagio Antonacci (-1) All By Myself – Alok, Sigala & Ellie Goulding (-5) Sono (Feat. Alejandro Sanz) – Eros Ramazzotti (-7) Sharks – Imagine Dragons (-2) Edging – Blink-182 (-6) Loser – Charlie Puth (-17) Pare (Feat. Madame) – Ghali (+7) Stella Di Mare – Cesare Cremonini, Lucio Dalla (-4) Don’T You Worry (Feat. Shakira & David Guetta) – Black Eyed Peas (+2) Anti-Hero – Taylor Swift (+7)

LA METODOLOGIA EarONE

I dati sono elaborati da EarOne, la società italiana che fornisce servizi di classifiche, playlist e rilevazioni airplay in tempo reale, partner di riferimento dell’industria musicale.

I dati di airplay considerano un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti del panorama radiofonico comprensivo di radio nazionali / regionali / locali e forniscono un’indicazione sui brani più graditi dalle radio, ovvero ogni brano monitorato riporta un punteggio determinato dal numero di passaggi in onda su ciascuna emittente ponderato con il dato di audience dell’emittente stessa per fascia oraria e per giorno della settimana.