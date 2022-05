Classifica Radio EarOne settimana 18: Elodie torna in vetta, Sfera più alta new entry e un brano scala ben 25 posizioni!

Classifica radio EarOne settimana 18 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Dopo solo due settimane in cui le avevano “usurpato” il trono, la regina delle radio, Elodie, torna in vetta alla classifica dei brani più trasmessi. Diverse new entry italiane questa settimana: Sfera Ebabsta & Rvssian, Ligabue e Aiello.

Andiamo subito a scoprire la nuova classifica partendo dalla Top 20.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 18

Scende alla #20 Tutte Le Notti di Tommaso Paradiso (-4), stabile alla #19 I Am Woman di Emmy Meli (=) mentre guadagna due posizioni e si porta alla #18 Learn To Say No di Kayma (+2). Balzo in avanti di ben 10 posizioni e ingresso in Top 20, alla #17, per West Coast degli Onerepublic (+10).

Sale di due posizioni anche Chimica di Cesare Cremonini (+2) che questa settimana troviamo alla #16. Posizione numero #15 per Heat Waves di Glass Animals (-3), alla #14 In The Dark di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (-6), alla #13 Bones degli Imagine Dragons (-4) e, in salita a ridosso della Top 10, L’Eccezione di Madame (+5), alla #12, e Volevamo Solo Essere Felici di Francesco Gabbani (+2) alla #11.

Entriamo in una top 10 equamente divisa tra musica internazionale e italiana. Alla #10 c’è Clap Your Hands di Kungs (-4), alla #9 Bam Bam di Camila Cabello Feat. Ed Sheeran (-4) e alla #8 About Damn Time di Lizzo (+6).

Segue ben cinque brani italiani: alla #7 La Pioggia Alla Domenica di Vasco Rossi e Marracash (+4), alla #6 5 Gocce di Irama Feat. Rkomi (+1), alla #5 Fortuna di Ghali (+5) e alla #4 I Love You Baby di Jovanotti (-3) che, dopo solo una settimana, perde la prima posizione.

Veniamo al podio: terzo posto per Propaganda di Fabri Fibra Feat. Colapesce Dimartino (=), alla #2 sale e conquista il podio As It Was di Harry Styles (+2) e alla #1 ritorna in vetta Elodie con Bagno A Mezzanotte.