Classifica Radio EarOne settimana 15: Irama e Rkomi scalano la classifica ed entrano in Top 10. Jovanotti sale sul podio!

Classifica radio EarOne settimana 15 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Per la terza settimana consecutiva Elodie guida la classifica dei brani più trasmessi dalle radio. Sale sul podio, al terzo posto, il nuovo singolo di Jovanotti. Nessuna new entry questa settimana anche se il nuovo singolo di Irama scala ben 16 posizioni riuscendo ad entrare in Top 10. Top Ten che è rimane orfana da questa settimana dei brani del Festival di Sanremo.

Andiamo subito a scoprire la nuova classifica.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 15

Scende di due posizioni e si piazza alla #20 La Ragazza Del Futuro di Cesare Cremonini (-2), alla #19 troviamo Laurea Ad Honorem di Marracash Feat. Calcutta (-3) e alla #18 Dove si balla di Dargen D’Amico che perde ben 6 posizioni.

Posizione #17 per Una Cosa Più Grande di Ermal Meta Feat. Giuliano Sangiorgi (-4), esce dalla Top 10 e finiscono alla #16 Sacrifice di The Weeknd (-8) che precede un terzetto tutto internazionale: alla #15 Heat Waves di Glass Animals (+6), alla #14 I Am Woman di Emmy Meli (+1) e alla #13 As It Was di Harry Styles (+6).

A più di due mesi dall’uscita escono dalla Top Ten tutti i brani di Sanremo 2022. L’ultimo a farlo è Ciao ciao de La Rappresentante Di Lista che ritroviamo alla #12 (-3). Sale alla #11 Volevamo Solo Essere Felici di Francesco Gabbani (+3).

Entra nelle prime 10 posizioni, per la precisione alla #10, 5 Gocce di Irama feat. Rkomi (+16). Alla #9 troviamo In The Dark di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (-6), alla #8 Tutte Le Notti di Tommaso Paradiso (+3), alla #7 Bones degli Imagine Dragons (+3) e alla #6 Bam Bam di Camila Cabello Feat. Ed Sheeran (=).

Sale alla #5 La Pioggia Alla Domenica di Vasco Rossi e Marracash (+2) e alla 4 Clap Your Hands di Kungs (+1). Sale sul podio in terza posizione I Love You Baby di Jovanotti (+1) e restano stabili alla #2 Propaganda di Fabri Fibra Feat. Colapesce e Dimartino (=) e alla #1 Bagno A Mezzanotte di Elodie (=).

