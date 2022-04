Classifica Radio Earone Settimana 14: Elodie si conferma regina delle radio. Harry Styles e Irama le più alte new entry

Classifica radio EarOne settimana 14 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

L’ultimo singolo di Elodie è di nuovo alla guida in una settimana dove i cambiamenti non sono molti. Irama con Rkomi è la più alta new entry italiana con la loro 5 gocce. Con questo risultato Irama, Achille Lauro, Rkomi e Sangiovanni hanno due pezzi a testa nella Top 100 (collaborazioni comprese).

Andiamo subito a scoprire la nuova classifica.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 14

Stabile alla #20 questa settimana Insuperabile di Rkomi (=) mentre debutta alla #19 As It Was di Harry Styles (New) e risale alla #18 La Ragazza Del Futuro di Cesare Cremonini (+1). Alla #17 Can’T Stay Away di Darin (=), alla #16 Laurea Ad Honorem di Marracash Feat. Calcutta (+2) e stabile alla #15 I Am Woman di Emmy Meli (=).

Scende alla #14 Volevamo Solo Essere Felici di Francesco Gabbani (-2) mentre recuperano una posizione e si portano alla #13 Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi con Una Cosa Più Grande (+1), scendono invece rispettivamente alla #12 Dove Si Balla di Dargen D’Amico (-4) e alla #11 Tutte Le Notti di Tommaso Paradiso (-5).

Veniamo alla Top 10 dove troviamo in decima posizione Bones degli Imagine Dragons (+3) e scendono fino a perdere il podio, La rappresentante di Lista che con Ciao ciao troviamo alla #9 (-6). Restano così solo 3 i brani del Festival di Sanremo 2022 in Top 20.

Sale alla #8 Sacrifice di The Weeknd (+3), perde posizioni già alla seconda settimana La Pioggia Alla Domenica di Vasco Rossi con Marracash (posizione #7, -2). alla #6 Bam Bam Camila Cabello con Ed Sheeran (+4), alla #5 sale Clap Your Hands di Kungs (+2) e alla #4I Love You Baby di Jovanotti in forte salita (+5).

Veniamo al podio dove salgono alla #3 In The Dark di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (+1). Restano invece invariate le prime due posizioni con Propaganda di Fabri Fibra Feat. Colapesce Dimartino stabile alla #2 (=) ed Elodie sempre prima con Bagno A Mezzanotte (=).

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 EarOne.