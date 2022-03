Classifica Radio Earone settimana 12: Fabri Fibra debutta sul podio ed Elodie, come una pantera, salta sino alla seconda posizione

Classifica radio EarOne settimana 12 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Settimana ricca di novità. Molti brani di Sanremo 2022 iniziano a scendere e sul podio ne rimane solo uno in vetta. A stupire è sopratutto Elodie che, dopo aver debuttato in Top 20 la settimana scorsa sale fino al secondo posto.

Andiamo subito a scoprire le prime venti posizioni della classifica.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 12

Scendono al limite della Top 20 tre brani di Sanremo 2022: Achille Lauro con Domenica (-3), alla #19 O forse sei tu di Elisa (-7) e alla #18, perdendo ben 11 posizioni, Ovunque sarai di Irama (-11).

Posizione numero #17 per abcdefu di Gayle (-1), sale alla #16 LAUREA AD HONOREM di Marracash feat. Calcutta (+9), alla #15 Una cosa più grande di Ermal Meta con Giuliano Sangiorgi (+5), alla #14 I AM WOMAN di Emmy Meli (+4), scende alla #13 Can’t Stay Away di Darin (-2), mentre in gran salita il nuovo singolo di Camila Cabello con Ed Sheeran, Bam Bam che si porta alla #12 (+10). Alla #11 scende Rkomi con Insuperabile (.1).

Veniamo alla Top 10… questa settimana perde il podio La ragazza del futuro di Cesare Cremonini (-7). Stabili alla #9 The Weeknd con Sacrifice (=) e, alla #8, Clap Your Hands di KUNGS (=). Scende alla #7 In The Dark di PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS (-2) e rimane stabile alla #6 Tutte le notti di Tommaso Paradiso.

A quasi tre mesi dal Festival esce dal podio la canzoni vincitrice, Brividi di Mahmood e Blanco (-3) che troviamo alla #5. alla #4 stabile Dove si balla di Dargen D’Amico, Ma veniamo al podio….

Debutto alla #3 per Propaganda, primo singolo di Fabri Fibra estratto da Caos in duetto con Colapesce e Dimartino (NEW). Sale alla #2, guadagnando ben 13 posizioni il nuovo singolo di Elodie, Bagno a mezzanotte (+13) mentre rimangono stabili al vertice, per il momento, La Rappresentante di lista con Ciao ciao.

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 EarOne.