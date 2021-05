All 100 Italia – La classifica Earone dei brani italiani più passati dalle radio – Settimana 19

Classifica radio i brani italiani più passati nella 19esima settimana del 2021.

A partire da questa settimana su All Music Italia, grazie alla collaborazione con EarOne (la società italiana che fornisce servizi di classifiche, playlist e rilevazioni airplay in tempo reale, partner di riferimento dell’industria musicale) troverete la classifica dei 100 brani più passati dalle radio italiane (classifica per punteggio) in modo da farvi un’idea più precisa su quello che le radio italiane stanno apprezzando.

Partiamo subito dalla posizione numero 100. In rosso trovate i brani di Sanremo 2021, in blu quelli di Amici 20.

100 LIBERATO – E TE VENG’ A PIGLIÀ (=)

99 MARCO MENGONI – Duemila volte (+)

98 ROCCUZZO – Aspetterò Domani (-)

97 ENRICO NIGIOTTI – Notti Di Luna (-)

96. TOMMASO PARADISO – Ricordami (-)

95 THEGIORNALISTI – Felicità puttana (-)

94 TIZIANO FERRO Indietro (Breathe gentle) (-)

93 LO STATO SOCIALE – Una vita in vacanza (-)

92 THEGIORNALISTI – New York (-)

91 MARCO MENGONI – Guerriero (-)

90 MICHELE BRAVI – Mantieni il bacio (+)

89 GIANNA NANNINI – Sei nell’anima (+)

88 TIROMANCINO – Sale, amore e vento (+)

87 ELISA – Anche fragile (+)

86 CESARE CREMONINI – Logico #1 (+)

85 THEGIORNALISTI Maradona y Pelé (+)

84 MAHMOOD Soldi (-)

83 CAPO PLAZA – Envidioso (feat. Morad) (-)

82 CESARE CREMONINI – Poetica (-)

81 GHALI – Mille Pare (Bad Times) (+)

80 NEGRAMARO – Meraviglioso (-)

79 CESARE CREMONINI – Buon Viaggio (Share the Love) (+)

78 TIROMANCINO – Cerotti (+)

77 FRANCESCO RENGA – Quando trovo te (+)

76 ORNELLA VANONI – Un sorriso dentro al pianto (+)

75 BABY K – Roma-Bangkok (feat. Giusy Ferreri) (+)

74 NEK – Fatti avanti amore (+)

73 MATTEO ROMANO – Casa di specchi (-)

72 TIZIANO FERRO & JOVANOTTI – Balla per me (+)

71 TIROMANCINO – Finchè ti va (+)

70 MAHMOOD – Barrio (+)

69 GHALI – Good Times (-)

68 JOVANOTTI Baciami Ancora (+)

67 PINGUINI TATTICI NUCLEARI – Ringo Starr (+)

66 LIGABUE – Volente o nolente (feat. Elisa) (+)

65 ELODIE – Andromeda (+)

64 FULMINACCI Santa Marinella (-)

63 ACKEEJUICE ROCKERS, YUNG SNAPP & MV KILLA No Bad Vibes (feat. Guesan) (+)

62 ELODIE – Guaranà (-)

61 ERMAL META – Un milione di cose da dirti (+)

60 EMMA – Latina (+)

59 DIODATO – Fai rumore (-)

58 DIODATO – Che vita meravigliosa

57 BOOMDABASH – Per un milione (+)

56 NEGRAMARO – Contatto (+)

55 ARISA – Potevi fare di più (-)

54 FRANCESCO GABBANI – Viceversa (+)

53 FRANCESCO GABBANI – Occidentali’s Karma (+)

52 ELISA – Se piovesse il tuo nome (+)

51 WILLIE PEYOTE – Mai dire mai (La Locura) (-)

