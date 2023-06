Classifica Radio EarOne settimana 24: inizia la “guerra dei tormentoni” e il primo round radio va ai The Kolors davanti a Mengoni ed Elodie

Classifica radio EarOne settimana 24 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

La stagione dei tormentoni estivi, tanti tormentoni (vedi qui), è ufficialmente iniziata anche in radio. Il primo round viene vinto a sorpresa dai The Kolors che conquistano la prima posizione in classifica davanti a Pazza musica di Marco Mengoni ed Elodie e a Disco paradise di Fedez con Annalisa e Articolo 31.

Tra l’altro al momento, in controtendenza rispetto agli ultimi anni, la Top 10 è composta per metà da brani italiani e per metà da pezzi internazionali.

Più alta nuova entrata della settimana è Hollywood di Irama e Rkomi, in Top 20, mentre alla #21 troviamo il nuovo singolo di Madame, Aranciata.

Andiamo a scoprire insieme la top 50. Cliccate in basso su continua.