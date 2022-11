Hit parade, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 47: Ernia, Shiva e Guccini i protagonisti della settimana!

Hit parade è la nostra rubrica con l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 47.

Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade ci accompagnano in questo approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

hit parade ANALISI CLASSIFICHE DI VENDITA

Come sempre partiamo dagli album. Ernia debutta alla #1 con Io non ho paura“. Bissa così l’esperienza di Gemelli, anch’esso alla #1 già la settimana del debutto a giugno 2020. Probabile che il disco possa diventare disco d’oro già lunedì dopo una sola settimana. Staremo a vedere.

Alla #2 troviamo Francesco Guccini. Il cantautore torna sulle scene a dieci anni di distanza dal suo ultimo lavoro L’ultima thune con un album di cover, Canzoni da intorto. Guccini si piazza alla numero #1 tra i vinili, a conferma nuovamente della forza del mercato fisico (l’album del cantautore, tra l’altro, è volutamente uscito solo in formato fisico).

Torna sul podio invece thasup. Altri debutti in top 10, #7 l’edizione speciale di Thriller di Michael Jackson per il suo quarantesimo anniversario e #9 Mina con The Beatles Songbook, unica donna presente nella top 10 dopo l’uscita di Taylor Swift: Midnights è infatti alla #12 questa settimana (-2).

Rimane in top 5 Tiziano Ferro, in calo di 4 posizioni con il suo“Il mondo è nostro: la tenuta del nuovo album del cantautore dovrebbe essere garantita dai risultati nello streaming di R()t()nda, il feat con thasup. Per la nota metodologica della FIMI, infatti, una traccia inserita in due album vale solo per le vendite dell’album più recente, quello di Ferro in questo caso per l’appunto.

Rientra alla #63 Eros Ramazzotti con Battito Infinito dopo essere stato per alcune settimane fuori dalla top 100.

Questa settimana inoltre compie un anno in classifica Disumano di Fedez, oggi alla #13 (-2), risultati garantiti dalle ripetute aggiunte in digitale: La dolce vita durante il periodo estivo e Viola nelle ultime settimane (certificato oro proprio lunedì per aver venduto più di 50.000 copie/unità). Un espediente questo che continua ad essere usato sempre più spesso dagli artisti.

Sempre tra gli album segnaliamo Taxi Driver ancora in top 20 alla #16, in calo di due posizioni. Rkomi ha festeggiato questa settimana 350.000 copie vendute e conquistato il settimo disco di platino. L’album, integrato da diverse riedizioni digitali e non, sarà molto probabilmente uno degli album più venduti del 2022, dietro solo a Lazza.

Singoli in classifica nella settimana 47

Rimane alla #1 per la quarta settimana consecutiva Quevedo: BZRP Music Sessions, vol. 52 di Bizarrap e Quevedo.

Continua a salire Shiva con Take 4, questa settimana alla #2 (+2), anche grazie all’uscita dell’album, può ambire alla vetta? Per il rapper è il secondo podio singoli quest’anno (il prio fu a gennaio).

Troviamo poi alla #3 Buonanotte, la prima tra le quattordici tracce di Io non ho paura, tutte in top 50 al debutto. Con tre tracce in top 10 Ernia migliora il risultato di Gemelli del 2020. Il rapper può infatti contare su un supporto piuttosto trasversale sulle piattaforme di streaming, Amazon Music compreso, un risultato non scontato per la scena hip hop italiana.

Mancano dunque dal podio i Pinguini Tattici Nucleari, dopo 17 settimane ininterrotte. Manca, ovviamente, anche una donna sul podio singoli da ormai tre mesi.

L’invasione di Ernia fa naturalmente calare tutti i brani già presenti in classifica. Debuttano invece Geolier alla #26 con Money, Gazzelle alla #38 con Non lo dire a nessuno e Meghan Trainor alla #83 con Made you look, singolo che sta crescendo piuttosto velocemente anche su Spotify.

C’è già aria di Natale anche in FIMI: Mariah Carey rientra in top 100 con la sua immortale All I Want For Christmas Is You, oggi alla #75. Curiosi i risultati simili nel tempo e soprattutto la puntualità del rientro: fine novembre sia nel 2020 (#80) sia nel 2021 (#74).

Tra le certificazioni dei singoli segnaliamo questa settimana le 200.000 copie di Coraline e Sesso Occasionale.

Da un lato, il doppio platino dei Maneskin ne conferma il successo consolidato ormai nel tempo: Coraline non è mai stata estratta come singolo e la sua precedente certificazione risale alle ultime settimane del 2021, prima del cambio soglie, quando il platino veniva certificato ogni 70.000 copie.

Dall’altro lato, Tananai, nonostante il suo ultimo posto e la provenienza da Sanremo Giovani, aggiunge il trentunesimo platino all’ultima edizione di Sanremo, avvicinandolo alla soglia dei 3.5 milioni di copie vendute: riuscirà il 2023 a raggiungere gli stessi risultati?