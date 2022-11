Hit parade, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 44: anniversario in classifica per Rocco Hunt, Marracash e Salmo

Hit parade è la nostra rubrica con l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 44.

Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade ci accompagnano in questo approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

hit parade ANALISI CLASSIFICHE DI VENDITA

Partiamo da una serie di anniversari. Rivoluzione di Rocco Hunt ha compiuto un anno in classifica mentre Persona di Marracash ne compie tre anni e Playlist di Salmo, anche grazie alla versione live è da ben quattro anni nella Top 100 Fimi.

Passiamo ai singoli dove Lazza questa settimana tornare ad avere tre canzoni in Top 10 eguagliando così il suo record già toccato nel 2022. Seguono i Pinguini Tattici Nucleari e thasup seguono con due.

Tra l’altro per Lazza è anche la quarta top 3 raggiunta quest’anno, numero che lo porta ad eguagliare il record di Sfera Ebbasta.

Tra i brani internazionali Quevedo diventa la prima canzone straniera alla #1 di quest’anno nella classifica FIMI dei singoli (Non conteggiamo Ferrari in quanto il remix vede partecipare anche Lazza).

SNAP di Rosa Linn continua la sua ascesa inarrestabile e raggiunge un nuovo peak: posizione #8. Effetto TikTok anche per Unholy di Sam Smith e Kim Petras che fa peak alla #15. Sale anche Another Love, tornata in classifica perché canzone “simbolo” delle proteste in Iran.

Per quel che riguarda gli album sale di 26 posizioni e si porta alla #7 Disumano di Fedez. Il “trucchetto” è lo stesso della risalita di quest’estate. Il nuovo brano con Salmo, Viola, è stata infatti aggiunto alla tracklist digitale dell’album.

Risale fino alla #4 anche Salvatore di Paky grazie alla riedizione, Salvatore vive. Taylor Swift è l’unica donna presente in top 20.

Piccola parentesi sulle certificazioni dove The Loneliest dei Måneskin raggiunge il disco d’oro in appena tre settimane – una delle canzoni non sanremesi più veloci ad ottenere questo riconoscimenti assieme a Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari.