Le classifiche di vendita Fimi premiano il collettivo Bloody Vinyl, composto da 25 artisti della scena urban italiana, capitanati da Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles (ne abbiamo parlato Qui). Primi tra gli album e i vinili, mentre tra i singoli occupano 6 posizioni su 10.

Buon esordio di Cinema Samuele, il nuovo disco di Samuele Bersani che entra alla #3 tra gli album e alla #4 tra i vinili.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio partendo come di consueto da quella degli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Risale alla #10 23 6451 di tha Supreme (+1), così come alla #9 Persona di Marracash (+1). Mr. Fini di Guè Pequeno perde tre posizioni (-3) e si piazza alla #8.

In discesa alla #7 e alla #6 Gemelli di Ernia (-1) e 1969 Idol Rebirth di Achille Lauro (-3).

Fa il suo ingresso alla #5 Us + Them di Roger Waters, mentre alla #4 perde lo scettro dopo due settimane 17 di Emis Killa e Jake La Furia (-3).

Sul podio alla #3 Cinema Samuele di Samuele Bersani e alla #2 stabile Zerosettanta Vol. 3 di Renato Zero (=).

Prevedibile l’approdo in vetta di BV3 del collettivo Bloody Vinyl.

11 – 2020 – Bon Jovi

12 – Crepe – Irama

13 – Savage Mode Ii – Savage & Metro Boomin

14 – Fuori Dall’hype – Pinguini Tattici Nucleari

15 – Emanuele – Geolier

16 – Shoot For The Stars Aim Fo – Pop Smoke

17 – The Album – Blackpink

18 – Fine Line – Harry Styles

19 – (What’s The Story) Morning Glory? – Oasis

20 – Vita Vera – Mixtape, Aspettando La Divina Commedia – Tedua

Al di fuori della Top 20 da segnalare il calo di Gigi D’Alessio che con l’album Buongiorno scende fino alla #21 (-13). Giù Nuda di Annalisa (-12), oggi alla #36 e Inseguendo La Mia Musica Live di Roby Facchinetti (-36) che in una settimana passa dalla #7 alla #43.

