Nuovo appuntamento con le classifiche di vendita FIMI relative alla settimana #35 del 2020.

Non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo subito a scoprire le novità partendo dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #20 Playlist live di Salmo (-1) mentre sale di ben 10 posizioni Radio Italia Summer 2020 che si porta alla #19 (+10). In salita, alla #18 anche Libertà di Rocco Hunt (+3) mentre alla #17 troviamo stabile Dua Lipa con Future Nostalgia (=).

Alla #16 c’è Shoot for the star Aim for the moon di Pop Smoke (+6), alla #15 scende Afterhours di The Weeknd (-1), alla #14 c’è Translation dei Black Eyed Peas (+1), alla #13 stabile Montagne russe di Random (=), alla #12 1990 di Achille Lauro (-1) e alla #11, esce dalla Top 10, This is Elodie (-1).

Perde tre posizioni e scende alla #10 Good times di Ghali (-3), alla #9 Fine Line di Harry Styles (+3), alla #8 salgono i Pinguini Tattici Nucleari (+1), alla #7 sale Persona di Marracash (+1), alla #6 J di Lazza (-1), alla #5 Emanuele di Geolier (+1) e alla #4 23 6451 di tha Supreme (=).

Veniamo al podio dove troviamo tutto immutato con Tedua alla #3 (Vita vera Mixtape: aspettando la Divina Commedia), alla #2 Gemelli di Ernia e in vetta Mr. Fini di Gué Pequeno.

Clicca su continua per la classifica FIMI singoli.