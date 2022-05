Classifiche di vendita FIMI settimana 21: Harry Styles batte Ghali ed il primo album internazionale a debuttare alla #1 nel 2022

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 21 del 2022.

Per la prima volta nel corso di questo 2022 il disco più venduto della settimana non è un album italiano. Harry Styles infatti riesce a fare meglio di Sensazione ultra, nuovo progetto di Ghali, debuttando al primo posto della classifica degli album. Buono il debutto anche gli Eugenio in Via Di Gioia che entrano alla #13 con il loro ultimo disco (vedi qui).

Ingresso alla #92 invece per l’EP di Villabansk, La Filosofia.

Nei singoli stabile in vetta Rhove con Shakerando e Blanco che continua a confermarsi con tre brani in Top 20 di cui uno, dall’estate scorsa: Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta. In quattro giorni (il brano è uscito il 23 maggio) il nuovo Freestyle di Rhove, La Province #2 debutta alla #53.

Per quel che riguarda i vinili sono diverse le nuove entrata ma anche qui Harry Styles ferma Ghali.

